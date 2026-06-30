Risen Energy подписывает контракты с европейскими партнерами на Intersolar Europe, ускоряя экспансию на европейский рынок

МЮНХЕН, 30 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно на выставке Intersolar Europe 2026 в Мюнхене компания Risen Energy подписала дистрибьютерское соглашение на полный модельный ряд продуктов для хранения энергии со своим основным польским партнером MyChinaPal, укрепив тем самым двухлетнее стратегическое партнерство!

Являясь одним из ключевых дистрибьюторов и партнеров по эксплуатации и техническому обслуживанию Risen Energy в Польше, компания будет использовать свои сильные преимущества местных каналов продаж и сервисные возможности для ускорения развертывания решений для хранения энергии в Польше и на соседних рынках. В ходе выставки Intersolar Europe компания Risen Energy также достигла соглашения о намерениях с несколькими другими европейскими партнерами, продолжая расширять локальные каналы продаж и сервисные сети для предоставления более эффективных и надежных решений в области чистой энергии клиентам по всему региону.