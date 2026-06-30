Risen Energy uzavřela Intersolar Europe smlouvy s evropskými partnery s cílem urychlit expanzi na trhu
News provided byRisen Energy
Jun 30, 2026, 07:37 ET
MNICHOV, 30. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Risen Energy na veletrhu Intersolar Europe 2026 v Mnichově oficiálně podepsala se svým klíčovým polským partnerem, společností MyChinaPal, distribuční smlouvu na celý sortiment produktů pro ukládání energie , čímž stvrdila své dvouleté hluboké strategické partnerství!
Jako klíčový distributor a partner v oblasti provozu a údržby (O&M) společnosti Risen Energy v Polsku společnost využije svého silného postavení na místních distribučních kanálech a servisního zázemí k urychlení zavádění svých řešení pro ukládání energie v celém Polsku i na sousedních trzích. Během veletrhu Intersolar Europe společnost Risen Energy rovněž uzavřela předběžné dohody o spolupráci s několika dalšími evropskými partnery a pokračuje tak v rozšiřování svých místních distribučních kanálů a servisních sítí, aby mohla svým zákazníkům v celém regionu poskytovat ještě efektivnější a spolehlivější řešení v oblasti čisté energie.
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