Risen Energy firma acuerdos con socios europeos en Intersolar Europe para acelerar su expansión europea

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Risen Energy

Jun 30, 2026, 07:45 ET

-Risen Energy firma acuerdos con varios socios europeos en Intersolar Europe para acelerar su expansión europea

MUNICH, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, en Intersolar Europe 2026 en Múnich, Risen Energy firmó formalmente un acuerdo de distribución para toda su gama de productos de almacenamiento de energía con su socio polaco principal, MyChinaPal, consolidando así una alianza estratégica integral de dos años.

Como distribuidor clave y socio de O&M de Risen Energy en Polonia, MyChinaPal aprovechará su sólida red de distribución local y su capacidad de servicio para acelerar el despliegue de sus soluciones de almacenamiento en Polonia y mercados vecinos. Durante Intersolar Europe, Risen Energy también ha alcanzado acuerdos de cooperación con otros socios europeos, continuando así la expansión de sus canales y redes de servicio locales para ofrecer soluciones de energía limpia más eficientes y fiables a sus clientes en toda la región.

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