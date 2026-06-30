Risen Energy conclut des accords avec plusieurs partenaires européens au cours du salon Intersolar Europe afin d'accélérer son expansion en Europe

MUNICH, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du récent salon Intersolar Europe 2026 à Munich, Risen Energy a officiellement signé un accord de distribution portant sur l'ensemble de sa gamme de produits de stockage d'énergie avec MyChinaPal, son principal partenaire polonais, renforçant ainsi un partenariat stratégique approfondi qui dure depuis deux ans.

En tant que distributeur clé et partenaire d'exploitation et de maintenance de Risen Energy en Pologne, l'entreprise va tirer parti de ses solides atouts en matière de réseau de distribution local et de ses capacités de service pour accélérer le déploiement de ses solutions de stockage à travers la Pologne et dans les marchés voisins. Tout au long du salon Intersolar Europe, Risen Energy a également conclu des accords de coopération avec plusieurs autres partenaires européens, poursuivant ainsi le développement de ses canaux de distribution et de ses réseaux de service locaux afin de proposer à ses clients dans toute la région des solutions d'énergie propre plus efficaces et plus fiables.