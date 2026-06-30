Risen Energy podpisuje na veľtrhu Intersolar Europe zmluvy s viacerými európskymi partnermi - urýchlenie expanzie do Európy
News provided byRisen Energy
Jun 30, 2026, 12:16 ET
MNÍCHOV, 30. júna 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Risen Energy nedávno na veľtrhu Intersolar Europe 2026 v Mníchove formálne podpísala distribučnú zmluvu so svojím hlavným poľským partnerom MyChinaPal na celý sortiment produktov na skladovanie energie, čím upevnila rozsiahle dvojročné strategické partnerstvo!
Ako kľúčový distribútor a partner v oblasti prevádzky a údržby pre Risen Energy v Poľsku využije spoločnosť svoje silné výhody lokálnych kanálov a servisné kapacity na urýchlenie zavádzania riešení skladovania v Poľsku a na susedných trhoch. V rámci podujatia Intersolar Europe dosiahla spoločnosť Risen Energy dohody o budúcej spolupráci s niekoľkými ďalšími európskymi partnermi a naďalej rozširuje svoje lokalizované kanály a servisné siete s cieľom poskytovať efektívnejšie a spoľahlivejšie riešenia v oblasti čistej energie zákazníkom v celom regióne.
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