Risen Energy podpisuje umowy z europejskimi partnerami podczas targów Intersolar Europe, aby przyspieszyć ekspansję w Europie

MONACHIUM, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- podczas niedawno zakończonych targów Intersolar Europe 2026 w Monachium firma Risen Energy podpisała umowę dystrybucyjną na pełną ofertę produktów do magazynowania energii ze swoim kluczowym partnerem w Polsce, MyChinaPal, umacniając trwające już od dwóch lat pogłębione partnerstwo strategiczne!

Jako kluczowy dystrybutor i partner O&M firmy Risen Energy w Polsce MyChinaPal wykorzysta swoje silne atuty w zakresie lokalnych kanałów sprzedaży oraz zaplecze serwisowe, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań w zakresie magazynowania energii w Polsce i na rynkach sąsiednich. Podczas targów Risen Energy uzgodniła również zamiar współpracy z kilkoma innymi europejskimi partnerami, kontynuując rozbudowę lokalnych kanałów i sieci serwisowych w celu dostarczania klientom w całym regionie bardziej efektywnych i niezawodnych rozwiązań w obszarze czystej energii.