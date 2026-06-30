Risen Energy podpisuje umowy z europejskimi partnerami podczas targów Intersolar Europe, aby przyspieszyć ekspansję w Europie

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Risen Energy

Jun 30, 2026, 07:50 ET

MONACHIUM, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- podczas niedawno zakończonych targów Intersolar Europe 2026 w Monachium firma Risen Energy podpisała umowę dystrybucyjną na pełną ofertę produktów do magazynowania energii ze swoim kluczowym partnerem w Polsce, MyChinaPal, umacniając trwające już od dwóch lat pogłębione partnerstwo strategiczne!

Jako kluczowy dystrybutor i partner O&M firmy Risen Energy w Polsce MyChinaPal wykorzysta swoje silne atuty w zakresie lokalnych kanałów sprzedaży oraz zaplecze serwisowe, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań w zakresie magazynowania energii w Polsce i na rynkach sąsiednich. Podczas targów Risen Energy uzgodniła również zamiar współpracy z kilkoma innymi europejskimi partnerami, kontynuując rozbudowę lokalnych kanałów i sieci serwisowych w celu dostarczania klientom w całym regionie bardziej efektywnych i niezawodnych rozwiązań w obszarze czystej energii.

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