Risen Energy ogłasza nadejście ery Fotowoltaika 7.0

NINGBO, Chiny, 22 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Seminarium poświęcone technologii modułów o wysokiej mocy (The High-Power Modules Technology and Application Seminar) zorganizowane przez Risen Energy Co., Ltd. (Risen Energy), wiodącego w Chinach producenta modułów o wysokiej mocy w mieście Kunmig, w prowincji Yunnan, dobiegło końca. Podczas seminarium kluczowi gracze w branży, w tym Risen Energy i Trina Solar, a także renomowane instytucje badawcze i certyfikujące, wspólnie analizowali tendencje przeważające w sektorze oraz kolejne działania, jakie należy podjąć w ich kontekście, aby zagwarantować rozwój w dziedzinie modułów o wysokiej mocy w kontekście przyjętego przez Chiny celu osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego. Wu Xuelin, dyrektor ds. zarządzania produktami w Risen Energy, wygłosił przemówienie inauguracyjne zatytułowane „Prognozy na erę 700W+: doskonałe połączenie efektywności, miniaturyzacji i technologii".

Przyjęcie celu osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego, a także szeregu sprzyjających mu strategii politycznych, stanowi odzwierciedlenie zaangażowania Chin w stworzenie sektora zrównoważonej energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i wyznacznik nowego rozdziału w mapach drogowych wyznaczonych przez chińskich producentów rozwiązań fotowoltaicznych. Jednym z podstawowych wniosków wypływających z analizy trendów jest konieczność dalszego zmniejszania jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej (LCOE), który decyduje o transformacji całej branży fotowoltaicznej. W przemówieniu inauguracyjnym Wu podkreślił, że duże moduły o wysokiej mocy, oparte na panelach krzemowych 210 mm, to produkty, które mogą znacząco przyczynić się do ograniczenia LCOE i być dla branży kolejnym, istotnym krokiem naprzód. Przewiduje się, że szanse na ich sprzedaż wzrosną wraz z przyjęciem korzystnej polityki w tym zakresie.

W czerwcu tego roku Risen Energy wprowadziło na rynek [email protected], pierwsze w branży, produkowane na skalę masową moduły solarne o mocy wyjściowej do 700 W i całkowitej wydajności zwiększonej o 22,9 procent, będące zalążkiem nowej ery Fotowoltaika 7.0. [email protected], godny naśladowania przykład opracowanego przez Risen Energy produktu pracującego na niskim napięciu i wysokim prądzie, produkt ten cechuje się takimi właściwościami, jak wyższa wytrzymałość obciążeniowa, większa pojemność zainstalowanej mocy, zdolność do generowania wyższej wydajności i możliwość instalacji przy użyciu mniejszej liczby akcesoriów, a także niższe koszty eksploatacji. Dzięki normalizowanej konstrukcji, [email protected] zapewnia maksymalną wygodę i doskonałą wartość modułów i rozwiązań o ultrawysokiej mocy. W [email protected] oferuje również wszystkie zalety ogniw typu N, między innymi, wyjątkowo niski współczynnik temperatury pracy, doskonałą wydajność i stabilność nawet przy ograniczonym dostępie do światła słonecznego, co sprawia, że jest to najlepszy produkt w swojej klasie.

Promowany przez Risen Energy panel krzemowy o wielkości 210 mm zyskał uznanie graczy rynkowych ze względu na stabilność i wysoką wydajność potwierdzoną rzetelnymi danymi pomiarowymi. Stowarzyszenie 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, któremu Risen Energy przewodzi, ustanowiło odgórny łańcuch przemysłowy promujący panele krzemowe 210 mm. Ze względu na wysoką wydajność i moc, panele krzemowe 210 mm stały się rozwiązaniem z wyboru dla dużych elektrowni i projektów fotowoltaicznych realizowanych w skali prowincji.

