Risen Energy annonce l'arrivée de l'ère du PV 7.0

Le fabricant de modules solaires organise un séminaire sur la technologie et les applications des modules haute puissance

NINGBO, Chine, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le séminaire sur la technologie et les applications des modules haute puissance organisé par Risen Energy Co., Ltd. (Risen Energy), l'un des principaux fabricants de modules de haute puissance en Chine, s'est conclu avec succès à Kunming, dans la province du Yunnan. Au cours du séminaire, des acteurs clés de l'industrie, dont Risen Energy et Trina Solar, ainsi que des institutions de recherche et de certification réputées, ont exploré ensemble les tendances qui balayent le secteur et les prochaines mesures à prendre à la lumière de ces tendances pour assurer la croissance de l'industrie des modules de haute puissance dans le contexte de l'objectif de neutralité carbone de la Chine. Wu Xuelin, Directeur principal de la gestion des produits chez Risen Energy, a prononcé le discours principal « Perspectives pour l'ère des 700W+ : Une combinaison parfaite d'efficacité, de taille et de technologie ».

L'objectif de neutralité carbone et la publication ultérieure d'une série de politiques favorables soulignent l'engagement de la Chine envers le secteur des énergies renouvelables et durables et insufflent un nouvel élan aux feuilles de route des fabricants chinois de systèmes photovoltaïques. L'une des principales conclusions de l'examen des tendances est que la poursuite de la réduction du coût unitaire de l'énergie (LCOE) est la clé de la transformation de l'ensemble de l'industrie photovoltaïque. Dans son discours d'ouverture, Wu a souligné que les modules de grande taille et de forte puissance basés sur la plateforme de plaquettes de silicium de 210 mm sont les produits qui peuvent maximiser la réduction du LCOE et donner la prochaine impulsion dont l'industrie a besoin. Les perspectives de vente de ces produits devraient être encore meilleures, grâce à une série de politiques favorables.

En juin de cette année, Risen Energy a lancé [email protected], le premier module solaire produit en série de l'industrie avec une puissance allant jusqu'à 700W et un rendement global du module de 22,9 pour cent, annonçant l'arrivée de l'ère PV 7.0. Exemple brillant de la nouvelle série basse tension et courant élevé de Risen Energy, [email protected] supporte des charges plus élevées, abrite une plus grande capacité installée, augmente le rendement de la production d'électricité et réduit le nombre d'accessoires nécessaires à l'installation tout en réduisant les coûts. Grâce à une conception standardisée, [email protected] maximise la commodité et la valeur des modules et solutions de très haute puissance pendant l'application. [email protected] présente également les avantages des cellules de type N, tels qu'un coefficient de température ultra-faible, d'excellentes performances en basse lumière et une grande stabilité, ce qui en fait le meilleur produit de sa catégorie.

Stimulée par la promotion de Risen Energy, la tranche de silicium de 210 mm a reçu une grande reconnaissance de la part des acteurs du marché, car sa stabilité et son rendement élevé ont été prouvés par des données de mesure solides. L'Alliance écologique d'innovation ouverte pour le photovoltaïque 600W+, dirigée par Risen Energy, a établi une chaîne industrielle descendante mettant en avant la plaquette de silicium de 210 mm. Compte tenu de son efficacité et de son rendement élevés, la plaquette de silicium de 210 mm est devenue la solution de choix pour les grandes centrales électriques et les projets photovoltaïques distribués au niveau des comtés.

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd