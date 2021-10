Společnost Risen Energy ohlašuje příchod éry fotovoltaiky 7.0

Výrobce solárních modulů uspořádal seminář o technologiích a využití vysoce výkonných modulů

NING-PO, Čína, 22. října 2021 /PRNewswire/ -- Seminář o technologiích a implementaci vysoce výkonných modulů pořádaný v Kchun-mingu v provincii Jün-nan společností Risen Energy Co., Ltd. (Risen Energy), předním čínským výrobcem vysoce výkonných solárních modulů, zaznamenal velký úspěch. Během semináře se hlavní představitelé odvětví, včetně společností Risen Energy a Trina Solar i známé výzkumné a certifikační instituce společně zabývali trendy, které se v oblasti solární energetiky aktuálně prosazují, a dalšími kroky, které je v souvislosti s tím třeba podniknout, aby byl ve světle čínského závazku k uhlíkové neutralitě zajištěn růst v oblasti vysoce výkonných modulů. Wu Süe-lin, senior manažer produktového managementu ve společnosti Risen Energy, přednesl hlavní projev, jehož název by v překladu zněl „Budoucnost 700W+: Dokonalá kombinace efektivity, velikosti a technologie".

Cíle uhlíkové neutrality a následné spuštění řady příznivých politik podtrhují závazek Číny vůči odvětví obnovitelných a udržitelných zdrojů energie a přinesly nový impuls do plánů čínských výrobců fotovoltaiky. Jedním z hlavních závěrů analýzy trendů je, že další snižování vyrovnaných nákladů na energie (LCOE) je klíčem k transformaci celého fotovoltaického odvětví. Wu Süe-lin ve svém projevu zdůraznil, že velkorozměrové moduly s vysokým výkonem založené na platformě 210mm křemíkových destiček jsou produkty, které mohou maximalizovat snížení LCOE a poskytnout impuls, který toto odvětví potřebuje. Očekává se, že prodeje těchto produktů budou díky zeleným vládním politikám ještě lepší, než se dalo očekávat.

V červnu letošního roku uvedla společnost Risen Energy na trh první sériově vyráběný solární modul [email protected] s výkonem až 700 W a celkovou účinností modulu 22,9 %, který předznamenává nástup éry fotovoltaiky 7.0. Modul [email protected] je zářným příkladem produktu nové nízkonapěťové, vysokoproudé řady společnosti Risen Energy a přenáší více energie, má vyšší instalovaný výkon, zlepšuje účinnost výroby energie, usnadňuje instalaci a snižuje náklady. Díky svému standardizovanému designu [email protected] maximalizuje výhody vysoce výkonných modulů. Nabízí také výhody článků typu N, jako je velmi nízký teplotní koeficient, vynikající výkon i při nepříznivých podmínkách a stabilita, což z něj činí nejlepší produkt ve své třídě.

Díky propagaci společnosti Risen Energy se 210mm křemíkové wafery těší mezi odborníky velkému uznání, protože jejich stabilita a vysoká výtěžnost byly prokázány na základě spolehlivých údajů z měření. Ekologická aliance pro fotovoltaiku s výkonem 600 W+ pod vedením společnosti Risen Energy vytvořila průmyslový řetězec, který je na 210mm křemíkových waferech postaven. Vzhledem k jejich vysoké účinnosti a výtěžnosti se tyto wafery staly řešením pro velké elektrárny a distribuované fotovoltaické projekty na okresní úrovni.

