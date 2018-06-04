AIMAZING Journey: Honor и VisitBritain объявляют международный фотоконкурс

Партнерство между Honor и VisitBritain - новейшая инициатива с момента глобальной презентации смартфона Honor 10, состоявшейся в Лондоне 15 мая 2018 года. Каждый пользователь Honor, желающий принять участие в конкурсе #AIMAZINGJourney может в период с июня по август этого года через Интернет поделиться самыми захватывающими моментами своих путешествий.

Это увлекательное глобальное путешествие стартует сегодня в Великобритании: бренд Honor приглашает всех своих поклонников делиться своими воспоминаниями о странствиях по миру на официальной странице Honor Global в Facebook , а также на сайте конкурса HiHonor , используя для этого свои смартфоны Honor. Англия - лишь первая остановка на пути глобального конкурса. Отсюда он отправится в кругосветное путешествие, каждые две недели оглашая новое направление. На своем пути конкурс посетит, в частности, ОАЭ, Россию, Францию, Германию и Финляндию.

Одновременно с этим последняя глобальная кампания VisitBritain под названием «I Travel For...» также посвящена любви людей к странствиям и демонстрации лучших мест Великобритании. Инициированные партнерами программы дополняют друг друга в рамках совместного конкурса, призывающего людей с помощью смартфонов делиться самыми захватывающими и незабываемыми воспоминаниями о путешествиях.

Как ведущий бренд, ориентированный на цифровое поколение, Honor ценит своих молодых и перспективных поклонников. Поэтому торговая марка делает все возможное, чтобы дарить им уникальные впечатления. Новым конкурсом Honor предоставляет участникам шанс выиграть путевку в будущее путешествие.

«Поклонники Honor служат истинным источником вдохновения для нашего бренда. Именно по этой причине мы прилагаем все усилия, дабы привлекать их к совместной творческой работе, - отметил Джордж Чжао (George Zhao), президент Honor. - С помощью этого конкурса мы надеемся подарить молодому поколению пользователей смартфонов уникальный шанс отправиться в главное путешествие их жизни, а также стремимся узнать больше о их любимых направлениях и туристических предпочтениях. Мы выбрали Великобританию в качестве площадки для презентации Honor 10 и запуска первого этапа нашего конкурса отнюдь не случайно. Эта страна входит в десятку самых популярных туристических направлений мира. Нигде больше вы не сможете получить так много впечатлений в одном месте».

Исполнительный директор VisitBritain Салли Бэлкомб (Sally Balcombe) прокомментировала: «Мы хотим превратить Великобританию в предпочтительное направление для китайских туристов, а этот конкурс предоставляет прекрасную возможность свободным духом и любящим спонтанность искателям приключений поделиться с миром любимыми моментами из своих странствий по нашей стране, используя для этого свой смартфон».

Запуск Honor 10 - флагманской модели бренда на 2018 год, - позволил открыть потребителям доступ к двум поистине революционным и передовым технологиям. Первая - это современная технология ИИ 2.0, применяемая, главным образом, к оснащенной двумя линзами камере смартфона. Вторая - это инновационный дизайн Honor 10 CMF[1], задняя поверхность из 3D-стекла с потрясающим оптическим нанопокрытием из 15 слоев сверкающей краски.

Всего через месяц после первоначального запуска на рынке Китая и спустя неделю после международной презентации в Лондоне объем продаж Honor 10 превысил 1 млн. единиц. Благодаря уникальной бизнес-модели на базе Интернета, беспрецедентным характеристикам продуктов и потрясающему соотношению цены и качества, Honor удалось вывести свой успешный бизнес за пределы Китая и завоевать мировой рынок. Как г-н Чжао заявил на лондонской презентации бренда в декабре прошлого года, Honor намеревается к 2020 году войти в пятерку ведущих марок смартфонов мира.

[1] Color, Manufacturing, Finish (CMF) (цвет, производство, отделка) в промышленном дизайне

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Honor www.hihonor.com или следите за нашими новостями в социальны х сетях:

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/700409/AIMAZING_Journey.jpg

SOURCE Honor

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