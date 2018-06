AIMAZING Journey: Honor i VisitBritain rozpoczynają ogólnoświatowy konkurs fotograficzny

Współpraca między firmą Honor a VisitBritain jest największą nowością od wprowadzenia na globalne rynki modelu Honor 10 w Londynie dnia 15 maja 2018 r. Honor zaprasza do udziału w konkursie #AIMAZINGJourney od czerwca do sierpnia, kiedy to wszyscy klienci Honor mogą udostępniać swoje doświadczenia w sieci.

Przygoda rozpoczyna się dziś w Wielkiej Brytanii. Fani marki Honor będą mogli udostępniać ulubione przygody z wyjazdów na oficjalnej stronie Honor Global w serwisie Facebook oraz na stronie konkursu HiHonor za pośrednictwem telefonów Honor. Wielka Brytania jest pierwszym przystankiem w konkursie, a następnie ruszy on w podróż dookoła świata, zatrzymując się w nowym miejscu co dwa tygodnie, włączywszy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosję, Francję, Niemcy i Finlandię.

Natomiast najnowsza międzynarodowa kampania VisitBritain „I Travel For…" także opiera się na pasji do podróży i pokazuje najciekawsze miejsca na wyjazd w Wielkiej Brytanii. Kampanie wzajemnie się uzupełniają w ramach wspólnie przeprowadzanego konkursu, który zachęca podróżnych do udostępniania najlepszych wrażeń z wyjazdów przez smartfony.

Jako wiodąca e-marka dla użytkowników urodzonych w epoce cyfrowej Honor ceni sobie młodych i wpływowych fanów. Dlatego też firma Honor z oddaniem opracowuje doświadczenia przy ich współpracy i przeznaczone właśnie dla nich. W ramach nowego konkursu Honor daje uczestnikom szansę na zdobycie karnetu na kolejny wakacyjny wyjazd.

– Fani Honor są źródłem inspiracji dla naszej marki na całym świecie. Dlatego też tak intensywnie pracujemy nad współtworzeniem wrażeń dla nich – skomentował George Zhao, prezes firmy Honor. – W ramach nowego konkursu chcemy dać młodszemu pokoleniu użytkowników smartfonów szansę na przeżycie wyjątkowych wakacji, a przy tym chcemy poznać ich ulubione zakątki, dowiedzieć się jak podróżują i co robią na miejscu. Na debiut modelu Honor 10 wybraliśmy Wielką Brytanię, tutaj też rozpoczynamy pierwszy etap konkursu, bo jest to jedno z najpopularniejszych miejsc docelowych wakacyjnych wyjazdów. Nigdzie indziej nie da się tyle przeżyć – dodał prezes.

– Chcemy, żeby Wielka Brytania była pierwszym miejscem docelowym dla gości z Chin. Konkurs jest świetną okazją dla wolnych duchów i poszukiwaczy przygód do pokazania całemu światu ulubionych miejsc w Wielkiej Brytanii za pomocą smartfonów – skomentowała Sally Balcombe, główna dyrektor kampanii VisitBritain.

Wprowadzenie na rynek modelu Honor 10, flagowego smartfonu firmy Honor na rok 2018, wiązało się z zaprezentowaniem dwóch przełomowych, wiodących na rynku technologii: zaawansowanego rozwiązania sztucznej inteligencji 2.0 zastosowanej głównie w aparacie z podwójnym obiektywem i wzoru CMF[1], który wykorzystuje szkło 3D z urzekającą powłoką optyczną w nanoskali składającą się z 15 warstw błyszczącego koloru.

Model Honor 10 sprzedał się w rekordowej liczbie ponad 1 miliona egzemplarzy w zaledwie miesiąc po premierze w Chinach i tydzień po międzynarodowej premierze w Londynie. Dzięki unikatowemu modelowi biznesowemu opierającemu się na internecie, bardzo dobremu produktowi i doskonałej wartości firmie Honor udało się przenieść pomyślną działalność z Chin na rynki globalne. Zgodnie z tym, co ogłosił prezes George Zhao w trakcie prezentacji w Londynie w grudniu ubiegłego roku firma Honor zamierza dostać się do czołówki pięciu najpopularniejszych marek smartfonów do roku 2020.

[1] Color, Manufacturing, Finish (CMF) we wzornictwie przemysłowym

O Honor

Firma Honor jest wiodącą e-marką należącą do grupy Huawei Group. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hihonor.com lub na profilach firmy Honor:

