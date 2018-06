AIMAZING Journey: a Honor e a VisitBritain lançam um concurso mundial de fotografias

A jornada começa na Grã-Bretanha hoje, quando os fãs da Honor serão incentivados a compartilhar suas experiências de viagem favoritas na página global do Facebook da Honor e no site do concurso HiHonor, com os aparelhos telefônicos da Honor. A Grã-Bretanha é a primeira parada do concurso, antes de embarcar em uma viagem ao redor do mundo, parando em um novo destino a cada quinze dias, incluindo os Emirados Árabes Unidos, a Rússia, a França, a Alemanha e a Finlândia.

Ao mesmo tempo, a última campanha global da VisitBritain, "I Travel For..." (eu viajo para...), também explora as paixões das pessoas por viagens e mostra os melhores lugares para conhecer na Grã-Bretanha. As duas campanhas se complementam neste concurso conjunto, que convida as pessoas a compartilharem suas melhores experiências de viagem usando smartphones.

Sendo a principal marca eletrônica para nativos digitais, a Honor valoriza seus jovens e inovadores fãs. Para tanto, a Honor está empenhada em criar experiências com eles e para eles e, com este concurso, a Honor está oferecendo aos participantes a oportunidade de receber um voucher para a próxima escapada de férias.

"Os fãs da Honor são uma inspiração para a nossa marca no mundo todo. É por isso que nos esforçamos para cocriar experiências de estilo de vida para eles", disse George Zhao, presidente da Honors. "Com este concurso, esperamos oferecer uma experiência de férias única para uma geração mais jovem de usuários de smartphones e conhecer seus destinos favoritos, como eles viajam e o que gostam de fazer quando chegam lá. Escolhemos a Grã-Bretanha para lançar o Honor 10 e, para a primeira etapa do concurso, porque é um dos principais destinos turísticos do mundo. Não há outro local em que você possa experimentar tanto em um só lugar".

A diretora executiva da VisitBritain, Sally Balcombe, afirmou: "Queremos que o Reino Unido seja o destino preferido dos visitantes da China, e este concurso é uma oportunidade perfeita para os aventureiros livres e espontâneos mostrarem ao mundo seus momentos favoritos na Grã-Bretanha usando o smartphone".

O lançamento do Honour 10, o principal smartphone da Honor para 2018, revelou aos consumidores duas grandes tecnologias de smartphone inovadoras e líderes do setor. A primeira foi a avançada tecnologia AI 2.0, usada principalmente na câmera de lente dupla do smartphone. Em segundo lugar, foi o design CMF[1] do Honor 10, a parte de trás do telefone em vidro 3D, com um impressionante revestimento óptico em escala nano, composto por 15 camadas de cores brilhantes.

O Honor 10 registrou volume de vendas de mais de 1 milhão, após apenas um mês de seu lançamento inicial, na China, e uma semana após o lançamento global, em Londres. Com um modelo de negócio único, impulsionado pela internet, e um produto incomparável e de valor imbatível, a Honor levou seu modelo de negócios de sucesso da China para o mercado global. Como George Zhao anunciou em um evento de lançamento em Londres, em dezembro passado, a Honor pretende se tornar uma das cinco principais marcas de smartphones até 2020.

[1] Color, Manufacturing, Finish (CMF) significa cor, fabricação e acabamento.

