AIMAZING Journey : Honor et VisitBritain lancent un concours international de photographie

Le partenariat entre Honor et VisitBritain est la dernière annonce en date depuis le lancement international du Honor 10 à Londres le 15 mai 2018. Honor a lancé son concours #AIMAZING Journey en parallèle, qui se déroulera de juin à août, en invitant chaque utilisateur de Honor à partager leurs expériences personnelles en ligne.

Le voyage débute en Grande-Bretagne aujourd'hui, et les fans de Honor seront encouragés à partager leurs expériences de voyage préférées sur la page Facebook de Honor Global et le site web du concours HiHonor avec leur téléphone Honor. La Grande-Bretagne est la première étape du concours avant qu'il ne se lance dans un voyage autour du monde, en s'arrêtant dans un nouveau lieu toutes les deux semaines, parmi lesquels on retrouve les Émirats Arabes Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et la Finlande.

Dans le même temps, la dernière campagne internationale de VisitBritain « I Travel For... » (« Je voyage pour... ») explore également la passion des gens pour les voyages, et met en valeur les meilleurs endroits à visiter en Grande-Bretagne. Les deux campagnes se complètent au sein de ce concours qui incite les gens à partager leurs meilleures expériences de voyage en utilisant leur smartphone.

En tant que marque en ligne leader pour les « enfants du numérique », Honor attache de l'importance à ses jeunes fans qui façonnent les tendances. À cette fin, Honor s'engage à créer des expériences avec et pour ces fans. Grâce à ce concours, Honor offre ainsi aux participants la chance de recevoir une réduction à valoir sur leurs prochaines vacances.

« Les fans de Honor sont une source d'inspiration pour notre marque à l'échelle mondiale. C'est pourquoi nous travaillons dur pour co-créer des expériences de style de vie pour eux », a déclaré George Zhao, président de Honor. « Avec ce concours, nous espérons offrir une expérience de vacances unique à une génération d'utilisateurs de smartphones plus jeune et de connaître leurs destinations préférées, comment ils voyagent et ce qu'ils aiment faire quand ils y sont. Nous avons choisi la Grande-Bretagne pour lancer Honor 10 et pour la première étape de ce concours, car il s'agit d'une des premières destinations touristiques au monde. Il n'existe pas d'autre lieu où l'on peut vivre tant de choses en un seul endroit. »

Sally Balcombe, directrice générale de VisitBritain a déclaré : « Nous voulons que le Royaume-Uni devienne une destination de prédilection pour les visiteurs provenant de Chine et ce concours est une opportunité parfaite pour des férus d'aventure spontanés et à l'esprit libre de montrer au monde leurs moments favoris en Grande-Bretagne en utilisant leur smartphone. »

Le lancement du Honor 10, le smartphone vedette de Honor pour 2018, a révélé aux clients deux technologies majeures novatrices et leader de l'industrie pour smartphone. La première était la technologie avancée AI 2.0, principalement appliquée à la caméra à deux objectifs du smartphone. La seconde était le design du Honor 10 CMF[1], une coque en verre 3D avec un éblouissant revêtement optique nanométrique composé de 15 couches de couleurs scintillantes.

Le Honor 10 a enregistré un volume de ventes supérieur à 1 million un mois seulement après son lancement initial en Chine et une semaine après son lancement international à Londres. Avec un modèle commercial unique basé sur Internet, un produit sans égal et une valeur imbattable, Honor a transposé son modèle commercial couronné de succès en Chine sur le marché international. Comme l'a annoncé George Zhao lors d'un événement de lancement à Londres en décembre dernier, Honor a pour objectif de devenir l'une des cinq meilleures marques de smartphones d'ici 2020.

[1] Couleur, fabrication, finition (Color, Manufacturing, Finish, CMF) en design industriel

À propos de Honor

Honor est l'une des principales marques en ligne de smartphones faisant partie de Huawei Group. Conformément à son slogan, « For the Brave » (Pour les braves), la marque a été créée pour répondre aux besoins des « enfants du numérique » grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur de qualité supérieure, stimulent l'action, encouragent la créativité et donnent les moyens aux jeunes de réaliser leurs rêves. De cette façon, Honor se démarque en mettant en avant sa propre détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les décisions nécessaires pour intégrer les dernières technologies et innovations pour ses clients.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Honor à www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

