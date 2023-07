SANY 2023: Promovendo Talentos de Primeira Classe para o Futuro das Indústrias de Manufatura

BEIJING, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A SANY Group ("SANY"), ao longo de seus 23 anos de história, se estabeleceu como líder do setor com cultura corporativa e ambiente de trabalho aclamados, bem como o cultivo de talentos, e "fomentar talentos de primeira classe" é uma das três visões da empresa. A filosofia de gestão de talentos "em primeiro lugar, orientada para o funcionário" da SANY é a chave para seu sucesso na criação de uma plataforma de ponta para apoiar o crescimento dos funcionários, proteger os direitos e interesses dos funcionários e motivar talentos a alcançar um desenvolvimento mutuamente benéfico com seus talentos.

A Nova Jornada de SANY

No início deste ano, a SANY foi nomeada como Empregadora Extraordinária do Ano de 2022 pela Liepin, uma plataforma líder de desenvolvimento de carreira de talentos na China que organizou o 8º evento anual em conjunto com a principal mídia da China, The Paper. A SANY foi reconhecida por "seus diversos programas de incentivo que inspiram o potencial dos funcionários, respeitando e honrando o valor dos funcionários e criando um futuro melhor com seus funcionários". Em 2021, a SANY ficou em 10º lugar na Grande China e 230º globalmente no ranking dos Melhores Empregadores do Mundo da Forbes, que foi compilado em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista após pesquisar 150.000 trabalhadores em período integral e meio período de 58 países. Até o final de 2022, a SANY tinha um total de 26.374 funcionários e está comprometida em promover o desenvolvimento sustentável de longo prazo, especialmente na promoção do "Poder Feminino", com mulheres representando 12,5% dos executivos do grupo.

Além disso, aproveitando a plataforma de serviços HRSSC da SANY, discussões regulares em grupo, reuniões de coordenação com funcionários, congresso de trabalhadores, entrevistas com funcionários e muito mais, a SANY aprendeu e respondeu às preocupações e expectativas de seus funcionários. Uma pesquisa interna recebeu 20.262 questionários, com uma taxa de satisfação de funcionários de 87%. Enquanto isso, a SANY estabeleceu um sistema de incentivo abrangente, incluindo um prêmio de margem bruta incremental, opções de capital, incentivos para projetos e muito mais, com o objetivo de atrair mais talentos tecnológicos de topo. Além disso, em 2022, a empresa ofereceu subsídios no total de 428.700 yuans a 32 funcionários com dificuldades financeiras.

Em 2022, os programas e eventos de treinamento da SANY beneficiaram 20.683 funcionários do grupo; com 78,4% dos funcionários concluindo o treinamento, com uma média de 96,8 horas por pessoa.

"Trabalho com a SANY há mais de uma década", disse Hu Jiangxue, vice-diretor de recursos humanos da SANY e diretor do Hunan SANY Polytechnic College. "Nossa filosofia central para a gestão de recursos humanos é o sucesso dos funcionários. Nossos programas de cultivo de talento ajudam os trabalhadores a realizarem treinamento e a se tornarem engenheiros júnior para operações robóticas, e, por meio do aprendizado de tecnologias digitais e inteligentes, nosso objetivo é ajudar na transformação das carreiras dos engenheiros, especialistas em vendas e trabalhadores nos próximos anos".

2023 também marca um ponto de virada importante para o Hunan SANY Polytechnic College. A instituição de tempo integral está recebendo inscrições para uma formação em veículos movidos a novas energias no próximo ano letivo. A escola agora tem quatro áreas principais de fabricação inteligente, maquinário de construção, industrialização da construção e comércio internacional, para cultivar talentos muito necessários para as indústrias de manufatura chinesas na era da Indústria 4.0.

