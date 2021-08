Sasol apresentou um sólido conjunto de resultados para o ano encerrado em 30 de junho de 2021

1. O EBITDA ajustado é calculado ajustando o EBIT por depreciação, amortização, pagamentos com base em ações, itens de remensuração, alteração nas taxas de desconto das provisões ambientais, todos os ganhos e perdas de conversão não realizados e todos os ganhos e perdas não realizados em nossos derivativos e atividades de hedging. Acreditamos que o EBITDA ajustado é uma medida útil do desempenho do fluxo de caixa subjacente do Grupo. No entanto, este não é um termo definido sob a IFRS e pode não ser comparável a medidas com títulos similares relatadas por outras empresas. (O EBITDA ajustado constitui informações financeiras pro forma em termos dos requisitos de cotização limitada da JSE e deve ser lido em conjunto com a base de preparação e as informações financeiras pro forma, conforme estabelecido no conjunto completo de demonstrações financeiras sumarizadas e auditadas).

2 Os lucros nominais sustentáveis (Core HEPS) são calculados ajustando-se os lucros nominais por ação com itens não recorrentes, perdas de ganhos de projetos de investimentos significativos (ultrapassando R4 bilhões) que alcançaram operação favorável e ainda estão aumentando, todos os ganhos e perdas de conversão (realizados e não realizados), todos os ganhos e perdas em nossas atividades de derivativos e de hedging (realizadas e não realizadas), e pagamentos de ações na implementação de transações B-BBEE. Os ajustes em relação à avaliação de nossos derivativos no final do período são para remover a volatilidade dos ganhos, uma vez que esses instrumentos são avaliados usando curvas a termo e outros fatores de mercado na data de relatório e podem variar de período para período. Acreditamos que os lucros nominais sustentáveis sejam uma medida útil do desempenho operacional sustentável do Grupo. (Os ganhos principais por ação constituem informações financeiras pro forma em termos dos JSE Limited Listings Requirements e devem ser lidos em conjunto com a base de preparação e as informações financeiras pro forma, conforme estabelecido no conjunto completo de demonstrações financeiras sumarizadas e auditadas.