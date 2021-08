Sasol enregistre de bons résultats lors de l'exercice qui s'est clos le 30 juin 2021

1. Le BAIIA ajusté est calculé en ajustant le BAII pour tenir compte des amortissements, des paiements

basés sur les actions, des éléments de réévaluation, des variations de taux d'actualisation des provisions environnementales, de tous les gains et de toutes les pertes de conversions latents, ainsi que de tous les gains et toutes les pertes latents sur nos activités de dérivés et de couverture. Nous pensons que le BAIIA ajusté est une mesure utile de la performance des flux de trésorerie sous-jacents du Groupe. Toutefois, il ne s'agit pas d'un terme défini en vertu des IFRS et peut ne pas être comparable aux mesures portant un titre similaire déclarées par d'autres sociétés. (Le BAIIA ajusté constitue de l'information financière pro forma en ce qui a trait aux exigences relatives aux inscriptions limitées de JSE. Il doit être lu de concert avec la base de préparation et l'information financière pro forma figurant dans l'ensemble complet d'états financiers abrégés examinés.)

2. Le bénéfice courant principal par action (HEPS principal) est calculé en ajustant le bénéfice courant par action en fonction d'éléments non récurrents, des pertes de bénéfices de grands projets d'immobilisations (plus de 4 milliards de rands) ayant atteint une phase d'exploitation rentable et prenant toujours de l'ampleur, de tous les gains et toutes les pertes de conversion (réalisés et non réalisés), de tous les gains et toutes les pertes sur

nos activités de dérivés et de couverture (réalisés et non réalisés), et des paiements basés sur les actions

liés à la mise en œuvre de l'opération B-BBEE. Les ajustements apportés à la valorisation de nos dérivés à

la fin de la période visent à éliminer la volatilité des bénéfices. En effet, ces instruments étant évalués à l'aide de courbes à terme et en fonction d'autres facteurs du marché à la date de clôture, ils sont susceptibles de varier d'une période à l'autre. Nous estimons que le bénéfice ordinaire principal est une mesure utile de la performance opérationnelle durable du Groupe. (L'HEPS principal constitue de l'information financière pro forma en ce qui a trait aux exigences relatives aux inscriptions limitées de JSE et doit être lu de concert avec la base de préparation et l'information financière pro forma figurant dans l'ensemble complet d'états financiers abrégés examinés.)