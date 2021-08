Sasol logró un sólido conjunto de resultados para el año terminado el 30 de junio de 2021

1. El EBITDA ajustado se calcula ajustando el EBIT para tener en cuenta la depreciación, la amortización, los pagos basados en acciones, los artículos de remedición, el cambio en las tasas de descuento de las provisiones ambientales, todas las ganancias y pérdidas por conversión no realizadas, y todas las ganancias y pérdidas no realizadas en nuestros derivados y actividades de cobertura. Creemos que el EBITDA ajustado es una medida útil del rendimiento subyacente del flujo de caja del grupo. Sin embargo, este no es un término definido bajo las NIIF y puede no ser comparable con medidas con títulos similares informadas por otras empresas. (El EBITDA ajustado constituye información financiera pro forma en función de los Requisitos de Inscripción de la JSE Limited y debe leerse junto con la base de la preparación y la información financiera pro forma que figura en el conjunto completo de estados financieros auditados resumidos). 2 Las ganancias principales depuradas por acción (HEPS) se calculan ajustando las ganancias principales por acción con artículos no recurrentes, pérdidas de ganancias de importantes proyectos de capital (superiores a ZAR 4.000 millones) que han alcanzado una operación beneficiosa y siguen aumentando, todas las ganancias y pérdidas por conversión (realizadas y no realizadas), todas las ganancias y pérdidas de nuestros derivados y actividades de cobertura (realizadas y no realizadas), y pagos basados en acciones a partir de la implementación de transacciones B-BBEE. Los ajustes en relación con la valoración de nuestros derivados al final del período son para eliminar la volatilidad de las ganancias, ya que estos instrumentos se valoran utilizando curvas prospectivas y otros factores del mercado en la fecha de informe y pueden variar de un período a otro. Consideramos que las ganancias principales son una medida útil del rendimiento operativo sostenible del grupo. (Las HEPS depuradas constituyen información financiera pro forma en función de los requisitos de inscripción en la JSE Limited y debe leerse junto con la base de la preparación y la información financiera pro forma según se establece en el conjunto completo de estados financieros comprobados resumidos.