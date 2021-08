Sasol obtuvo un sólido conjunto de resultados para el año finalizado el 30 de junio de 2021

1. El EBITDA ajustado se calcula ajustando el EBIT por depreciación, amortización, pagos basados en acciones, elementos de revalorización, cambios en los tipos de descuento de las provisiones medioambientales, todas las las pérdidas y ganancias de conversión no realizadas, y todas las ganancias y pérdidas no realizadas de nuestros derivados y actividades de cobertura. Creemos que el EBITDA ajustado es una medida útil del rendimiento del flujo de caja subyacente del Grupo. Sin embargo, no es un término definido por IFRS y puede no ser comparable con las medidas de título similar comunicadas por otras empresas. (El EBITDA ajustado constituye una información financiera pro forma en términos de los JSE Limited Listings Requirements y debe leerse junto con las bases de preparación y la información financiera pro forma tal y como se establece en el conjunto completo de estados financieros resumidos auditados). 2 El HEPS básico se calcula ajustando el beneficio global por acción con los elementos no recurrentes, las pérdidas de proyectos de capital significativos (que superan los 4.000 millones de rands) que han alcanzado funcionamiento beneficioso y que todavía están en fase de crecimiento, todas las ganancias y pérdidas de traducción (realizadas y no realizadas), todas las ganancias y pérdidas de nuestros derivados y actividades de cobertura (realizadas y no realizadas), y los pagos basados en acciones sobre las transacciones B-BBEE. Los ajustes relacionados con la valoración de nuestros derivados al final del periodo son para eliminar la volatilidad de los beneficios, ya que estos instrumentos se valoran utilizando curvas a plazo y otros factores de mercado en la fecha de presentación de los informes y podrían variar de un período a otro. Creemos que los beneficios principales son una medida útil del rendimiento operativo sostenible del Grupo. (El HEPS básico constituye una información financiera pro forma en términos de los JSE Limited Listings Requirements y debe leerse junto con las bases de preparación y la información financiera pro forma que se exponen en el conjunto de estados financieros resumidos auditados.