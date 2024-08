SEG Solar inaugure l'usine de modules de Houston et lance le premier module

HOUSTON, 10 août 2024 /PRNewswire/ -- Le 8 août 2024, SEG Solar (SEG), l'un des principaux fabricants américains de produits photovoltaïques, a organisé une grande cérémonie d'ouverture pour sa nouvelle base de fabrication de produits photovoltaïques à Houston, au Texas, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'engagement de SEG en faveur de la fabrication nationale aux États-Unis. Au cours de la cérémonie, le premier module de 585 W de la série YUKON N est sorti de la ligne de production, faisant de SEG l'un des premiers fabricants à produire des modules aux États-Unis.

La cérémonie a rassemblé près de 300 invités issus du gouvernement, d'associations, de partenaires et de grands médias, dont Bobby Lieb, président et directeur général de la chambre de commerce de Houston Northwest, Chase A. Silman, du bureau du député Morgan Luttrell, Lawrence Bell, du bureau du commissaire Tom Ramsey, qui ont assisté à la cérémonie. Le fondateur de SEG et COO Jun Zhuge et le CEO Jim Wood ont prononcé des discours d'ouverture.

Avec un investissement total d'environ 60 millions de dollars et une superficie de près de 250 000 pieds carrés, l'installation de production est désormais pleinement opérationnelle et se spécialise dans la production des derniers modules solaires de type N à haut rendement, avec une capacité annuelle de 2GW.

Les lignes de production sont compatibles avec les cellules de type N de 182 mm et 210 mm et sont équipées de systèmes de fabrication intelligents entièrement automatisés, assurant une intégration transparente de l'automatisation, de l'information et de l'intelligence. Cette collaboration technologique garantit non seulement une grande précision dans le processus de production, mais améliore aussi considérablement l'efficacité de la fabrication. En outre, l'atelier disposera de systèmes ERP et MES avancés pour une gestion raffinée et une traçabilité complète des matériaux entrants, garantissant ainsi une qualité fiable des produits.

SEG prévoit d'établir son centre mondial de R&D sur le site de production photovoltaïque de Houston avant la fin de l'année 2024. Le centre offrira des services d'essai complets, notamment des essais LID, des essais de chaleur humide, des essais PID et des essais Light and LeTID. Ces tests garantiront la fiabilité et la performance des modules dans diverses conditions environnementales, offrant ainsi aux clients des produits de meilleure qualité et plus compétitifs.

« En tant que leader de l'industrie solaire américaine, SEG est fière d'être parmi les premières à répondre à l'appel à la fabrication nationale en construisant une usine de modules solaires aux Etats-Unis. L'achèvement de l'usine de Houston marque une étape importante pour SEG et une avancée majeure dans la technologie de fabrication de modules aux Etats-Unis », a déclaré Jim Wood, PDG de SEG, dans son discours d'ouverture. « Pour l'avenir, SEG continuera à renforcer ses investissements dans les wafers, les cellules et les modules, en suivant de près les tendances du marché afin de répondre aux besoins de ses clients. Grâce à des collaborations stratégiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, nous visons à optimiser et à améliorer en permanence l'industrie américaine de la fabrication de produits photovoltaïques. »

À propos de SEG Solar

Fondée en 2016, SEG est un fabricant de modules photovoltaïques à intégration verticale dont le siège est situé à Houston, au Texas (États-Unis), et qui se consacre à la fourniture de modules solaires fiables et rentables aux marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. À la fin de 2023, SEG aura livré plus de 5 GW de modules solaires dans le monde entier. L'entreprise devrait dépasser une capacité de production de 5,5 GW d'ici à la fin de 2024.

