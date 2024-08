SEG Solar Resmikan Pabrik Baru di Houston dan Mulai Memproduksi Panel Surya Pertama

Acara tersebut dihadiri sekitar 300 tamu undangan dari kalangan pemerintah, asosisasi, mitra, dan media terkemuka, termasuk President & CEO, Houston Northwest Chamber of Commerce, Bobby Lieb; Chase A. Silman dari Kantor Anggota Kongres AS Morgan Luttrell; serta Lawrence Bell dari Kantor Komisioner Tom Ramsey. Pendiri dan COO SEG Jun Zhuge dan CEO Jim Wood turut menyampaikan kata sambutan.

Dengan investasi total sekitar $60 juta dan menempati lahan hampir 250.000 kaki persegi, pabrik tersebut kini telah sepenuhnya beroperasi, serta memproduksi panel surya tipe-N terbaru yang berefisiensi tinggi. Kapasitas produksi tahunan pabrik ini mencapai 2 GW.

Lini produksi pabrik ini juga kompatibel dengan sel surya tipe-N 182mm dan 210mm, serta dilengkapi sistem manufaktur cerdas dan otomatis. Berkat sistem tersebut, pabrik baru SEG mengintegrasikan otomatisasi, informasi, dan teknologi pintar dengan baik. Kolaborasi teknologi ini tak hanya menjamin presisi dalam proses produksi, namun juga meningkatkan efisiensi manufaktur. Lebih lagi, pabrik ini akan menggunakan sistem ERP dan MES guna menyempurnakan manajemen, serta menelusuri bahan baku yang dipasok vendor unutk menjamin kualitas produk yang reliabel.

SEG juga ingin mendirikan pusat litbang (R&D) global di pabrik PV di Houston sebelum akhir 2024. Pusat R&D ini akan menyediakan layanan pengetesan produk, termasuk tes LID, tes Damp Heat, tes PID, serta tes Light & LeTID. Seluruh tes ini akan menjamin reliabilitas dan kinerja panel surya dalam beragam kondisi lingkungan hidup. Maka, pelanggan akan memperoleh produk bermutu lebih baik dan kian kompetitif.

"Sebagai perusahaan tenaga surya terkemuka di AS, SEG bangga menjadi salah satu pihak pertama yang merintis aktivitas produksi domestik dengan membangun pabrik panel surya di AS. Rampungnya pabrik di Houston menjadi pencapaian SEG dan perkembangan penting dalam teknologi produksi panel surya di AS," jelas Jim Wood, CEO, SEG, dalam sambutannya. "Ke depan, SEG akan terus meningkatkan investasi wafer, sel surya, dan panel surya, serta mengantisipasi tren pasar demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Lewat kolaborasi strategis dalam seluruh rantai pasok, kami ingin selalu mengoptimalkan dan meningkatkan industri manufaktur PV di AS."

Tentang SEG Solar

Berdiri pada 2016, SEG adalah produsen PV terkemuka yang terintegrasi secara vertikal. SEG berkantor pusat di Houston, Texas, Amerika Serikat. SEG menyediakan panel surya yang reliabel dan hemat biaya pada segmen utilitas, komersial, dan residensial. Pada akhir 2023, SEG telah menjual lebih dari 5 GW panel surya di seluruh dunia. SEG menargetkan kapasitas produksi lebih dari 5,5 GW pada akhir 2024.

