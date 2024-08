SEG Solar weiht Modulfabrik in Houston ein und bringt das erste Modul auf den Markt

HOUSTON, Aug. 10. 2024 /PRNewswire/ -- Am 8. August 2024 hat SEG Solar (SEG), ein führender US-amerikanischer Photovoltaik-Hersteller, eine große Eröffnungsfeier für seine neue PV-Produktionsstätte in Houston, Texas, abgehalten und damit ein neues Kapitel in SEGs Engagement für die US-amerikanische Produktion eingeläutet. Während der Zeremonie lief das erste 585-W-Modul der YUKON N-Serie vom Band, womit SEG als einer der ersten Hersteller die Modulproduktion in den Vereinigten Staaten aufgenommen hat.

An der Zeremonie nahmen fast 300 Gäste aus Behörden, Verbänden, Partnern und wichtigen Medien teil, darunter Präsident und CEO der Handelskammer Houston Nordwest, Bobby Lieb, Chase A. Silman aus dem Büro des Kongressabgeordneten Morgan Luttrell und Lawrence Bell aus dem Büro von Kommissar Tom Ramsey. SEG-Gründer und COO Jun Zhuge und CEO Jim Wood hielten die Hauptvorträge.

Mit einer Gesamtinvestition von ca. 60 Millionen Dollar und einer Fläche von fast 250.000 Quadratmetern ist die Produktionsstätte nun voll in Betrieb und spezialisiert sich auf die Herstellung der neuesten hocheffizienten N-Typ-Solarmodule mit einer Jahreskapazität von 2 GW.

Die Produktionslinien sind mit 182mm- und 210mm-N-Zellen kompatibel und sind mit vollautomatischen intelligenten Fertigungssystemen ausgestattet, die eine nahtlose Integration von Automatisierung, Information und Intelligenz gewährleisten. Diese technologische Zusammenarbeit garantiert nicht nur eine hohe Präzision im Produktionsprozess, sondern steigert auch die Effizienz der Fertigung erheblich. Darüber hinaus werden in der Werkstatt fortschrittliche ERP- und MES-Systeme für ein ausgefeiltes Management und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der eingehenden Materialien eingesetzt, um eine zuverlässige Produktqualität zu gewährleisten.

SEG plant, sein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in der PV-Produktionsstätte in Houston bis Ende 2024 einzurichten. Das Zentrum wird umfassende Prüfdienste anbieten, darunter LID-Tests, Feuchte-Wärme-Tests, PID-Tests sowie Licht- und LeTID-Tests. Diese Tests gewährleisten die Zuverlässigkeit und Leistung der Module unter verschiedenen Umweltbedingungen und bieten den Kunden qualitativ hochwertigere und wettbewerbsfähigere Produkte.

„Als führendes US-amerikanisches Solarunternehmen ist SEG stolz darauf, als eines der ersten Unternehmen unter dem Ruf nach einer heimischen Fertigung zu folgen und unter eine Solarmodulfabrik in den USA zu errichten. Die Fertigstellung des Werks in Houston ist ein bedeutender Meilenstein für SEG und ein großer Fortschritt in der amerikanischen Modulfertigungstechnologie", sagte Jim Wood, CEO von SEG, in seiner Eröffnungsrede. „Mit Blick auf die Zukunft wird SEG seine Investitionen in Wafer, Zellen und Module weiter ausbauen und die Markttrends genau verfolgen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Durch strategische Kooperationen über die gesamte Lieferkette hinweg wollen wir die US-amerikanische PV-Industrie kontinuierlich optimieren und verbessern."

Über SEG Solar

SEG wurde 2016 gegründet und ist ein führender vertikal integrierter PV-Hersteller mit Hauptsitz in Houston, Texas, USA, der zuverlässige und kosteneffiziente Solarmodule für Energieversorger, Gewerbe- und Privatkunden liefert. Bis Ende 2023 hat SEG weltweit über 5 GW an Solarmodulen ausgeliefert. Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis Ende 2024 eine Produktionskapazität von 5,5 GW überschreiten wird.

