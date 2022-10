SEGÚN UN NUEVO ESTUDIO DE DOVE, LOS ESTÁNDARES DE BELLEZA TÓXICOS ESTÁN CAUSANDO UNA CRISIS DE SALUD PÚBLICA QUE LE CUESTA A LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE MÁS DE 501,000 MILLONES DE DÓLARES AL AÑO

El informe "The Real Cost of Beauty Ideals" ("El costo real de los ideales de belleza") revela el devastador costo económico y humano en los Estados Unidos como resultado directo de ideales de belleza racistas y de género dirigidos específicamente a niñas y mujeres

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, el Proyecto para la Autoestima de Dove publicó el informe "The Real Cost of Beauty Ideals" ("El costo real de los ideales de belleza"), la evaluación más completa jamás realizada sobre el impacto dañino y generalizado de los estándares de belleza en la economía y la sociedad de los Estados Unidos. El informe explora el impacto de los ideales de belleza perjudiciales a través de dos vías de insatisfacción corporal y discriminación basada en la apariencia, lo que ha llevado a una amenaza silenciosa para la salud pública que afecta desproporcionadamente a niñas y mujeres a partir de los 10 años de edad.

Los hallazgos proporcionan pruebas abrumadoras de que los estándares de belleza racistas y de género son responsables de un impacto devastador tanto en la economía como en el bienestar de las personas. Este innovador estudio estima que los ideales tóxicos de belleza le costaron a la economía de los Estados Unidos $305,000 millones debido a la insatisfacción corporal y $501,000 millones a causa de la discriminación basada en la apariencia en 2019. Expresados en dólares actuales, los costos de la insatisfacción corporal y la discriminación basada en la apariencia serían aún más altos, con la inflación promedio del 3.9 % anual entre 2019 y 2022.

El estudio se realizó con asesoría de la Dra. S. Bryn Austin, directora fundadora de la Iniciativa de capacitación estratégica para la prevención de los trastornos alimenticios: una incubadora de salud pública (STRIPED) de la Harvard Chan School of Public Health y el Boston Children's Hospital, y un equipo diverso de economistas de Deloitte Access Economics, junto con un panel asesor de expertos en el tema.

"Hemos sabido durante mucho tiempo que los ideales de belleza estrechos y sesgados pueden ser tóxicos, especialmente para la autoestima y el autoconcepto de las niñas, y que pueden desempeñar un papel en el riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio u otras condiciones graves de salud mental", señaló la Dra. Austin. "También nos hemos dado cuenta de lo generalizada que puede ser la discriminación basada en el peso y el tono de la piel, y lo cruelmente perjudicial que resulta en casi todas las facetas de la vida de las personas afectadas. Pero hasta la realización de nuestro estudio, no teníamos idea de cuán amplio y enorme es el impacto en nuestra economía. Según nuestros cálculos, cada año se despilfarran cientos de miles de millones de dólares en nuestra economía. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad aún no ha estado dispuesta a reconocer los efectos perniciosos de los ideales de belleza sexistas y racistas y de la discriminación, cuyo propósito no es más que hacer cumplir y perpetuar esos nocivos ideales. Esperamos que nuestros hallazgos del estudio sean un catalizador para comenzar ese ajuste de cuentas que debió haberse realizado hace mucho tiempo".

Los ideales de belleza son nociones de belleza ideal construidas socialmente. En los Estados Unidos, las normas de belleza más aceptadas reflejan los estándares blancos, reforzados a través de los medios de comunicación, el cine, la familia y otros canales socioculturales. Esto genera un profundo impacto en la forma en que las personas piensan y se sienten sobre sí mismas y sobre quienes las rodean.

El costo que los ideales tóxicos de belleza pueden causar en las personas y en sus medios de sustento son amplios y peligrosos. Se ha demostrado que la insatisfacción corporal, que conduce a depresión, ansiedad, suicidio, tabaquismo, trastornos de la alimentación, abuso de alcohol y drogas y discriminación basada en la apariencia, da lugar a un mayor riesgo de mala condición de salud, aumento de peso, encarcelamiento, mortalidad prematura y más.

Hallazgos clave del informe "El costo real de los ideales de belleza":

Cada año, los ideales de belleza perjudiciales generan costos astronómicos para la economía y la sociedad de los Estados Unidos. En 2019, los ideales de belleza perjudiciales costaron:

Costos económicos : $84 ,000 millones en costos del sistema de salud, de la productividad, del gobierno, de los empleadores, de las familias, de las personas y de la sociedad.

Pérdida de bienestar : $221 ,000 millones como resultado de depresión, ansiedad, intentos de suicidio, tabaquismo, trastornos alimenticios y abuso de alcohol y drogas.

Las mujeres y las niñas soportan el 58 % de estos costos, que ascienden a $177 ,000 millones.

Más de 45 millones de personas experimentan insatisfacción corporal, con el consiguiente aumento en el riesgo de depresión, ansiedad, autolesiones, abuso de sustancias y suicidio.



Costos económicos : $269 ,000 millones en resultados de salud, del mercado laboral y otros resultados en la vida (por ejemplo, encarcelamiento).

Pérdida de bienestar : $233 ,000 millones como resultado de ansiedad, depresión, uso indebido de drogas, tabaquismo e hipertensión.

Las mujeres y las niñas soportan el 63 % de estos costos, que ascienden a $317 ,000 millones.

Más de $66 millones de personas experimentan discriminación basada en la apariencia, lo que aumenta su riesgo de mala condición de salud, depresión, ansiedad, aumento de peso, encarcelamiento y mortalidad prematura.





La discriminación por el cabello natural afectó a cinco millones de personas, de los que las personas afroamericanas y mujeres presentaron una probabilidad 3.4 veces mayor de ser percibidas como "no profesionales" debido a su cabello en comparación con las mujeres no afroamericanas 1

"La forma en que la gente se siente sobre su cuerpo ya no puede considerarse un tema superficial, dado que estamos viendo el devastador costo de los estrechos estándares de belleza y de los prejuicios basados en la apariencia sobre las personas y la sociedad en su conjunto", señaló Alessandro Manfredi, director de Marketing de Dove."Los nocivos ideales de belleza perpetuados en los medios, la publicidad y los feeds de las redes sociales todos los días están afectando negativamente la calidad de vida de las mujeres y las niñas, y debemos tomar medidas para cambiar esto. El informe "El costo real de los ideales de belleza" revela la magnitud significativa del daño que se perpetúa a partir de estos ideales y Dove está profundamente comprometida con cambiar la belleza para mejor, pero necesitamos la ayuda de otros para hacer posible el cambio sistémico".

Junto con la publicación del informe, el Proyecto para la Autoestima de Dove trabaja con personas, expertos y organizaciones similares a fin de combatir las complejas influencias que conducen tanto a la insatisfacción corporal como a la discriminación basada en la apariencia. Como parte de esta iniciativa, Dove apoya una serie de programas y compromisos. Algunos de esos compromisos son:

Desarrollar una imagen corporal positiva a través de la educación

Establecido en 2004, el Proyecto para la Autoestima de Dove ayuda a la próxima generación a desarrollar una relación positiva con su aspecto físico, de manera que no se cohíban por la ansiedad relacionada con la apariencia y puedan alcanzar todo su potencial. Hasta el momento, el Proyecto para la Autoestima de Dove ha llegado a más de 82 millones de jóvenes en 150 países con herramientas gratuitas, lo que lo ha convertido en uno de los mayores proveedores de educación sobre confianza corporal a nivel mundial. Para 2030, habremos ayudado a 250 millones de niños con programas que han demostrado aumentar la autoestima.

Como parte del Proyecto para la Autoestima de Dove, hemos desarrollado diversas herramientas para abordar el sesgo y la discriminación por la apariencia, incluyendo la Lección de Extensión de Discriminación por la Apariencia Segura de Mí Misma, diseñada para ayudar a los educadores y mentores a enseñarles a los jóvenes sobre discriminación basada en la apariencia, como por tamaño, habilidades o color, y Mi Cabello , Mi CORONA, un kit de herramientas para aumentar la confianza en el cabello de los niños con rulos, rizos, ondas y estilos protectores, así como para crear alianzas con otros para crear un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural.

A través del Proyecto #ShowUs, Dove creó la primera colección global de imágenes de belleza inclusiva para que la utilicen los medios y los anunciantes. Desde su lanzamiento en 2019, el banco ha crecido hasta incluir más de 14,000 imágenes y más de 2,500 empresas las han utilizado.

Promoción legislativa

Discriminación del cabello natural: Dove cofundó la Coalición CROWN en 2019, junto con la Liga Urbana Nacional, Color of Change y Western Center on Law & Poverty, para apoyar la Ley CROWN a fin de acabar con la discriminación del cabello a nivel nacional. Hasta la fecha, la Ley CROWN o la legislación inspirada en la Ley CROWN se ha aprobado en 19 estados y en más de 40 municipios.

Dove cofundó la Coalición CROWN en 2019, junto con la Liga Urbana Nacional, Color of Change y Western Center on Law & Poverty, para apoyar la Ley CROWN a fin de acabar con la discriminación del cabello a nivel nacional. Hasta la fecha, la Ley CROWN o la legislación inspirada en la Ley CROWN se ha aprobado en 19 estados y en más de 40 municipios.

Discriminación por tamaño corporal: Los hallazgos del informe "El costo real de los ideales de belleza" se están utilizando actualmente para apoyar la legislación con el objetivo de poner fin a la discriminación por tamaño corporal en Nueva York y Massachusetts . Junto con los colaboradores del informe, Dove seguirá haciendo que los datos sean accesibles para todos quienes deseen utilizarlos para apoyar el cambio sistémico necesario en el país.

Juntos podemos terminar con el odio basado en la apariencia. Conozca más sobre lo que Dove está haciendo para cambiar la belleza y tomar medidas en Dove.com/realcostofbeauty.

ACERCA DEL PROYECTO PARA LA AUTOESTIMA DE DOVE

Dove tiene un compromiso de larga data con la creación de un mundo donde la belleza sea una fuente de confianza, no de ansiedad. El Proyecto para la Autoestima de Dove se creó en 2004 para ayudar a la próxima generación a desarrollar una relación positiva con su aspecto físico, de manera que no se cohíban por la ansiedad relacionada con la apariencia y puedan alcanzar todo su potencial. Creadas en colaboración con el Centro para la Investigación sobre la Apariencia de University of West England —el mayor grupo de investigación del mundo que se centra en el papel de la apariencia física y la imagen corporal en la vida de las personas—, las herramientas del Proyecto Autoestima de Dove están validadas de manera académica y son de descarga gratuita. Hasta el momento, el Proyecto Autoestima de Dove ha llegado a más de 82 millones de jóvenes en 150 países, lo que lo ha convertido en uno de los mayores proveedores de educación sobre confianza corporal en todo el mundo. Para 2030, habremos ayudado a 250 millones a través de nuestras herramientas gratuitas validadas de manera académica.

ACERCA DE UNILEVER NORTH AMERICA

Unilever es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos de belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos y refrescos, con ventas en más de 190 países y productos utilizados a diario por 3,400 millones de personas. Contamos con 148,000 empleados y en 2021 generamos ventas por EUR 52,400 millones. Más de la mitad de nuestra presencia está en mercados emergentes y en desarrollo. Contamos con unas 400 marcas que se encuentran en hogares de todo el mundo, incluidas marcas icónicas como Dove, Knorr, Hellmann's, Magnum, Axe, Ben & Jerry's, Degree, Seventh Generation, St. Ives, Suave, TRESemmé y Vaseline.

Nuestra visión es ser el líder global en negocios sostenibles y demostrar cómo nuestro modelo comercial orientado hacia el propósito y adaptado al futuro impulsa un desempeño superior. Tenemos una larga tradición de ser un negocio progresista y responsable. Se remonta a los días de nuestro fundador William Lever, quien lanzó la primera marca con propósito del mundo, Sunlight Soap, hace más de 100 años, y es el centro de la forma en que operamos nuestra compañía en la actualidad.

Unilever Compass, nuestra estrategia comercial sostenible, se establece para ayudarnos a ofrecer un desempeño superior e impulsar un crecimiento sostenible y responsable, asegurando lo siguiente:

- mejorar la salud del planeta;

- mejorar la salud, la confianza y el bienestar de las personas; y

- contribuir para un mundo más justo y socialmente inclusivo.

Si bien aún queda mucho por hacer, nos sentimos orgullosos por haber logrado el año pasado el liderazgo en el sector en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de S&P; por el estatus "Triple A" en los referentes de Clima, Agua y Bosques de CDP; y por ser nombrada la compañía mejor clasificada en la encuesta GlobeScan/Sustainability Leaders por undécimo año consecutivo.

Para obtener más información sobre Unilever U.S. y sus marcas, visite: www.unileverusa.com

ACERCA DE LA INICIATIVA DE CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS: UNA INCUBADORA DE SALUD PÚBLICA

La Iniciativa de capacitación estratégica para la prevención de los trastornos alimenticios, o STRIPED, es una iniciativa de capacitación a nivel de posgrado con sede en la Harvard T.H. Chan School of Public Health y Boston Children's Hospital. Reunimos a expertos en trastornos de la alimentación, salud pública, medicina preventiva para adolescentes, leyes, políticas y economía del sector de la salud, así como muchas otras disciplinas para crear una incubadora de salud pública, un lugar donde las colaboraciones transdisciplinarias catalizan enfoques transversales e innovadores para la prevención de los trastornos de la alimentación.

ACERCA DE DELOITTE ACCESS ECONOMICS

Deloitte Access Economics está unida en torno a la pasión por la economía y la creencia de que puede forjar un futuro mejor para todos. Nuestro profundo rigor económico proviene de nuestras herramientas analíticas de vanguardia, nuestra experiencia trabajando con empresas y gobiernos, y la experiencia de nuestro personal que ayuda a dar forma a las políticas públicas, ofrecer conocimientos comerciales y fundamentar la estrategia de inversión.

Deloitte Access Economics combina la previsión con un sofisticado análisis para dar forma y liberar valor económico, ambiental, financiero y social. Al conectar la perspectiva global líder y el conocimiento local con una perspectiva independiente, iluminamos futuras oportunidades e impulsamos el progreso. Compartimos ideas prácticas sobre política, industria y basadas en la evidencia para ayudar a las empresas y los gobiernos a abordar los desafíos económicos, financieros y sociales más complejos.

1 Dove CROWN Research Study, 2019 | La textura y el estilo del cabello no se incluyen en los $501,000 millones anuales debido a la discriminación basada en la apariencia

