Sensor Tower: Verbraucherausgaben für Apps stiegen 2024 deutlich - KI-Chatbots waren besonders gefragt

Jährliche Verbraucherausgaben für mobile Apps erreichen weltweit 150 Milliarden US-Dollar – Deutschland unter den Top 5. Die Anwendungsdauer von KI-Apps steigt um 300 %

SAN FRANCISCO, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower, spezialisiert auf Daten zur digitalen Wirtschaft und App-Nutzung, hat heute seinen jährlichen „State of Mobile Report" für 2025 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die Verbraucherausgaben innerhalb der Apps (In-App-Purchase) sowie für App-Abonnements im Jahr 2024 weltweit 150 Milliarden US-Dollar erreichten, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ausgaben deutscher Nutzer lagen dabei auf Platz 5 im Ranking der 60 untersuchten Länder. Auch die Nutzungsdauer von Mobilgeräten stieg weiter an: Im vergangenen Jahr verbrachten Nutzer weltweit insgesamt 4,2 Billionen Stunden mit mobilen Geräten (+5,8 % im Vergleich zum Vorjahr). Die Zahl der App-Downloads ging jedoch leicht zurück, auf 136 Milliarden (-1,0 % im Vergleich zum Vorjahr).

2024 Mobile Landscape at a Glance. Top 20 Global App Subgenres by Downloads in 2024, Worldwide

Die Ergebnisse des Berichts zeigen, dass die Verbraucherausgaben für Non-Gaming-Apps die Ausgaben für Gaming-Apps im Jahresvergleich zum vierten Mal in Folge übertreffen. Die Ausgaben für Non-Games stiegen 2024 um fast 14 Mrd. US-Dollar (25 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr). Film- und Fernseh-Streaming (11,9 Mrd. US-Dollar) und Social Media Nutzung (11,7 Mrd. US-Dollar) waren mit großem Abstand die beiden größten Unterkategorien bei den Verbraucherausgaben im Jahr 2024.

Es waren jedoch die KI-Chatbots, die 2024 anderen Anwendungen die Show gestohlen haben. Das wachsende Interesse an generativer KI führte dazu, dass Verbraucher fast 1,1 Mrd. US-Dollar für Apps wie ChatGPT, Google Gemini und Doubao ausgaben – ein Anstieg von 200 % im Vergleich zum Vorjahr). Dieser Wachstumsschub, könnte dieses Segment innerhalb nur eines Jahres in die Top Ten der Verbraucherausgaben katapultieren. Die Zeit, die Nutzer in KI-Apps wie Character AI und ChatGPT verbracht haben, überstieg fast 7,7 Milliarden Stunden, und Apps, in denen KI erwähnt wird, wurden 17 Milliarden Mal heruntergeladen. Dies unterstreicht den wachsenden Appetit der Verbraucher auf KI-Funktionen und den Fakt, dass sie diese jederzeit zur Hand haben wollen.

„Apps ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich, insbesondere im Non-Gaming-Bereich. Und da die Verbraucher immer mehr Zeit auf Mobilgeräten verbringen, sind sie auch zunehmend bereit, ihre Geräte für Einkäufe zu nutzen", erklärt Oliver Yeh, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Sensor Tower. „Apps haben ihre Monetarisierungs-Strategien geändert, um diese erhöhte Aufmerksamkeit zu nutzen. Sie haben zudem innovative Wege gefunden, um das digitale Nutzungserlebnis der Verbraucher zu optimieren und zu verbessern. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass mehr Apps mit KI experimentieren und neue sowie kreative Wege finden, die Technologie zu integrieren."

Interessanterweise deutet der Bericht zwar auf Anzeichen einer digitalen Ermüdung der Verbraucher in wichtigen App-Segmenten wie Streaming hin, wo das Engagement gegenüber den jüngsten Höchstständen leicht zurückgeht. Er unterstreicht aber auch den Erfolg von Apps, die das Kundenerlebnis vor Ort verbessern. Viele der am schnellsten wachsenden Segmente ermöglichen es den Nutzern, sich geräteübergreifend zu vernetzen oder ihre Nutzererfahrungen vor Ort zu ergänzen. So verzeichneten etwa die Anzahl der Downloads (+8,5 % gegenüber dem Vorjahr) und die Anzahl der Online-Sitzungen (+9,2 % im Vergleich zum Vorjahr) in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein beschleunigtes Wachstum, da mehr Unternehmen die App in den Kaufprozess ihrer Kunden integrieren.

Weitere wichtige globale Ergebnisse:

Neue Mitglieder im „Milliarden-Dollar-Club":

Explosives KI-Wachstum:

Apps bieten komfortable Finanzdienstleistungen:

Apps für Kryptowährungen finden weltweit Anwendung:

Chinesische E-shops treiben den Einzelhandel weltweit voran:

Ein gesättigter Markt für Streaming-Apps:

Zusätzliche Erkenntnisse aus Deutschland:

Social Media Apps (TikTok, Instagram und Snapchat) entwickeln ihre Monetarisierungs-Strategien weiter.

(TikTok, Instagram und Snapchat) entwickeln ihre Monetarisierungs-Strategien weiter. Deutsche Nutzer haben im Jahr 2024 fast 405 Millionen US-Dollar auf Social-Media- und Social-Messaging-Apps ausgegeben - ein Plus von fast 49% im Vergleich zu 272 Millionen US-Dollar vom Vorjahr. Zudem verbrachten die Deutschen auch die meiste Zeit ihrer App-Nutzung im Jahr 2024 auf Social-Media- und Social-Messaging-Apps – nämlich über 37 Milliarden Stunden insgesamt.

Der „2025 State of Mobile Report" von Sensor Tower befasst sich intensiv mit regionalen und kategoriebezogenen Markttrends. Für die Auswertung wurden Daten der App Stores iOS & Google Play verwendet und die Entwicklung in über 60 Ländern verfolgt. Weitere Informationen über die App-Nutzung in spezifischen Branchen und/oder die Intensität der Nutzung einzelner Apps erhalten Sie im interaktiven Report, der kostenfrei zur Verfügung steht: https://sensortower.com/state-of-mobile-2025

Über Sensor Tower

Sensor Tower ist die führende Quelle für Daten zur Nutzung mobiler Apps, digitaler Werbung sowie Retail Media und Audience Insights für die größten Marken und App-Publisher weltweit. Die preisgekrönte Plattform von Sensor Tower hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Wirtschaft der Welt zu messen. Sie bietet umfassende Einblicke in das mobile App- und digitale Ökosystem und ermöglicht es Unternehmen, der sich verändernden Marktdynamik einen Schritt voraus zu sein und fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen.

Sensor Tower wurde 2013 gegründet und hat mit seinen Einblicken zu mobilen Apps Marketingexperten, App- und Spieleentwicklern geholfen, das mobile App-Ökosystem zu entmystifizieren und Einblicke in Nutzung, Engagement und bezahlte Akquisitionsstrategien zu gewinnen. Heute umfasst Sensor Towers Plattform für digitale Markteinblicke die Bereiche Audience, Retail Media sowie Digital Advertising Insights (früher Pathmatics) und hilft Marken und Werbetreibenden, die Werbestrategien und Zielgruppen ihrer Mitbewerber in den Bereichen Web, Social und Mobile zu verstehen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.sensortower.com.

