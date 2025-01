Sensor Tower: En 2024, les dépenses des consommateurs consacrés aux applications ont grimpé en flèche et le marché du mobile a profité du regain d'intérêt pour l'IA

Les dépenses des consommateurs en matière d'applications mobiles ont atteint la somme colossale de 150 milliards de dollars et le temps passé sur les applications d'IA connaît une hausse de plus de 300 %

SAN FRANCISCO, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Sensor Tower , l'un des principaux fournisseurs de données sur l'économie numérique, publie son rapport annuel State of Mobile 2025, qui révèle qu'en 2024, les dépenses des consommateurs en matière d'achats et d'abonnements in-app ont atteint 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit une augmentation de 13 % en glissement annuel. Par ailleurs, le rapport indique que les consommateurs restent plus que jamais connectés à leurs smartphones, avec un total de 4,2 billions d'heures (soit + 5,8 % en glissement annuel) passées à utiliser leur mobile à l'échelle mondiale. En revanche, le rapport fait état d'une légère baisse en matière de téléchargements d'applications, qui se chiffrent à 136 milliards (soit une baisse d'1 % en glissement annuel).

2024 Mobile Landscape at a Glance. Top 20 Global App Subgenres by Downloads in 2024, Worldwide

Le rapport montre que, pour la quatrième année consécutive, les dépenses des consommateurs dans les applications non-jeux ont dépassé celles consacrées aux applications de jeux, enregistrant une croissance rapide avec une augmentation de près de 14 milliards de dollars en 2024 (soit une hausse de 25 % en glissement annuel). En outre, les films et les programmes télévisés en streaming (11,9 milliards de dollars) et les réseaux sociaux (11,7 milliards de dollars) sont, avec une marge considérable, les deux sous-genres les plus importants en termes de dépenses des consommateurs pour l'année 2024.

Néanmoins, en 2024, la palme revient aux chatbots IA qui se sont le plus démarqués, notamment à la suite d'un regain d'intérêt pour l'IA générative. Les consommateurs ont ainsi dépensé près de 1,1 milliard de dollars (soit une hausse de 200 % en glissement annuel) dans des applications telles que ChatGPT, Google Gemini ou encore Doubao ; la croissance soutenue de ce sous-genre pourrait bien le propulser directement dans le Top 10 des applications qui engendrent le plus de dépenses de la part des consommateurs d'ici un an à peine. De plus, le temps passé sur des applications d'IA telles que Character AI et ChatGPT a presque dépassé les 7,7 milliards d'heures, et les applications mentionnant des termes liés à l'IA dans leur nom, leur sous-titre ou leur description ont été téléchargées 17 milliards de fois – des chiffres impressionnants, qui soulignent le désir croissant des consommateurs d'avoir facilement accès à des fonctionnalités d'IA.

« Les applications, en particulier non-jeux, continuent d'être au centre de l'attention des consommateurs, qui passent de plus en plus de temps sur leur smartphone et se familiarisent avec le fait d'effectuer des achats directement sur leurs appareils », déclare Oliver Yeh, CEO et co-fondateur de Sensor Tower. « Les applications ont modifié leurs stratégies de monétisation en conséquence afin de tirer pleinement parti de ce regain d'intérêt, en élaborant des techniques innovantes pour rationaliser et améliorer l'expérience numérique des consommateurs. À terme, il faut s'attendre à ce que de plus en plus d'applications expérimentent l'IA et trouvent des moyens novateurs et créatifs d'intégrer cette technologie ».

En parallèle, bien que le rapport révèle des signes de lassitude des consommateurs à l'égard du numérique, notamment dans les principales catégories d'applications telles que le streaming – où l'engagement enregistre un léger recul après avoir atteint des sommets –, il met également en lumière le succès des applications qui améliorent l'expérience client en personne. Parmi les catégories qui connaissent une croissance soutenue, nombreuses sont celles qui créent une connexion entre les utilisateurs via les appareils ou à des expériences en personne. Par ailleurs, le téléchargement d'applications Alimentation et Boisson (Food & Drink), (+ 8,5 % en glissement annuel) et le nombre de sessions (+ 9,2 % en glissement annuel) ont enregistré une accélération de croissance, à mesure que de plus en plus d'entreprises intègrent les applications dans le processus d'achat des clients.

Le rapport met également en lumière les résultats suivants :

Le club des applications milliardaires compte cinq nouveaux membres : Quatre jeux mobiles et une application (Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars et WeTV) sont les derniers en date à avoir fait leur entrée dans le club en franchissant le cap du milliard de dollars en termes de dépenses effectuées par les consommateurs sur une année civile.

Quatre jeux mobiles et une application (Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars et WeTV) sont les derniers en date à avoir fait leur entrée dans le club en franchissant le cap du milliard de dollars en termes de dépenses effectuées par les consommateurs sur une année civile. L'IA prend le pouvoir : ChatGPT a atteint le nombre de 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels (soit une hausse de plus de 500 % en glissement annuel) plus rapidement que Temu, Disney+ et YouTube Music

ChatGPT a atteint le nombre de 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels (soit une hausse de plus de 500 % en glissement annuel) plus rapidement que Temu, Disney+ et YouTube Music Certaines applications facilitent l'accès aux services financiers : Portées par la popularité des porte-monnaies numériques et des services bancaires mobiles, les applications financières ont maintenu une croissance à deux chiffres sur l'année écoulée en termes de temps passé et ont avoisiné les 7,5 milliards de téléchargements (+ 8 % en glissement annuel).

Portées par la popularité des porte-monnaies numériques et des services bancaires mobiles, les applications financières ont maintenu une croissance à deux chiffres sur l'année écoulée en termes de temps passé et ont avoisiné les 7,5 milliards de téléchargements (+ 8 % en glissement annuel). Les applications de cryptomonnaie suscitent un engouement mondial : Binance (6 e ) et Tonkeeper (9 e ) figurent dans le Top 10 des applications financières les plus téléchargées en 2024.

Binance (6 ) et Tonkeeper (9 ) figurent dans le Top 10 des applications financières les plus téléchargées en 2024. Les E- tailers chinois dynamisent le retail à l'échelle mondiale : Temu et SHEIN poursuivent leur expansion en Europe , en Amérique Latine et en Asie, et figurent respectivement à la première et à la deuxième place dans la catégorie des applications de retail les plus téléchargées.

Temu et SHEIN poursuivent leur expansion en , en Amérique Latine et en Asie, et figurent respectivement à la première et à la deuxième place dans la catégorie des applications de retail les plus téléchargées. Le marché des applications de streaming est saturé : Alors que les applications mobiles de streaming ont enregistré une croissance continue en termes de téléchargements et de bénéfices in-app, l'engagement diminue à mesure que les utilisateurs ressentent une « fatigue numérique ». En l'absence de coûts de transfert, les plateformes plus récentes et plus petites peinent à fidéliser les utilisateurs et à obtenir des abonnés.

Le rapport State of Mobile 2025 de Sensor Tower analyse de manière approfondie les tendances du marché par région et par catégorie. Pour consulter le rapport complet et en savoir plus sur les performances sectorielles et spécifiques des applications, cliquez ici.

