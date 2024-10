SERMATEC prezentuje system magazynowania energii w Bułgarii o parametrach 5,1MW/17,8MWh rewolucjonizując wydajność energii słonecznej

LYASKOVETS, Bułgaria, 19 października 2024 r. /PRNewswire/ -- SERMATEC, pionier sektora odnawianych źródeł energii, uruchomił w Bułgarii innowacyjny komercyjny i przemysłowy system magazynowania energii o mocy 5,1 MW i pojemności 17,8 MWh. Ten przełomowy projekt ukierunkowany jest na transformację lokalnego krajobrazu energetycznego poprzez poprawę wydajności energii słonecznej i wsparcie rozwoju gospodarczego.

Klient firmy, operator farmy fotowoltaicznej, napotkał znaczne problemy związane z nadmiarowym generowaniem energii słonecznej bez odpowiednich możliwości jej magazynowania. Skutkowało to stratami energii podczas dnia i koniecznością zakupu energii elektrycznej z sieci w godzinach nocnych. Aby rozwiązać kwestię braku równowagi pomiędzy podażą a zapotrzebowaniem, wynikającą z nadprodukcji, rozwiązania, wprowadzane przez firmę mają nie tylko pomóc zapobiec zjawisku cen ujemnych związanych z nadmiarowym generowaniem energii lecz również umożliwić klientom aktywny udział w obrocie energią elektryczną. Dzięki możliwości magazynowania ponad 6,5 mln kWh energii rocznie, system zapewnia bardziej zbilansowany i ekonomicznie opłacalny ekosystem energetyczny.

Trzonem innowacji firmy jest 48 jednostek systemów magazynowania energii serii SERMATEC EasyCube o pojemności 372 kWh. To oparte na konstrukcji szafy rozwiązanie poprawia wydajność zagospodarowania dostępnej przestrzeni i zapewnia elastyczność eksploatacji, ustanawiając nowe standardy w zakresie magazynowania energii. Każdy komponent jest owocem skrupulatnego projektowania i produkcji co dowodzi zaangażowania firmy w dążenie ku doskonałości. Zasilany zaawansowanymi akumulatorami LFP 3,2 V 280 Ah, system jest nie tylko bezpieczny i niezawodny, lecz również może poszczycić się wydajnością konwersji na poziomie 99% i przewidywanym cyklem życia przekraczającym 15 lat. Jest to nie tylko rozwiązanie służące do magazynowania energii; świadczy również o dążeniu do doskonałości inżynierii. Projekt minimalizuje nadmierne generowanie energii słonecznej, przybliżając region do ekologicznego i niskoemisyjnego rozwoju.

W ramach inwestycji wykorzystano opracowany przez SERMATEC system zarządzania energią (EMS) integrujący generację energii z instalacji fotowoltaicznej, aby osiągnąć wysoki poziom autokonsumpcji energii słonecznej i jej magazynowania. System EMS nie tylko służy do magazynowania nadmiarowej energii słonecznej lecz również do zarządzenia energią w okresach najwyższego zużycia i poza nimi. Firma uoskonaliła ponadto sterowanie w oparciu o platformę chmurową, zapewniając swoim klientom możliwość monitorowania pracy systemu magazynowanie energii w czasie rzeczywistym.

W ramach inwestycji zastosowano system zarządzania akumulatorem (BMS, Battery Management System) opracowany samodzielnie przez SERMATEC. Dzięki funkcji inteligentnego zarządzania, zapewnia bezpieczeństwo akumulatorów zastosowanych w systemie magazynowania energii, jednocześnie wydłużając ich żywotność i wspierając klientów w wydajnym zużyciu energii.

SERMATEC to nie tylko wykonawca inwestycji, buduje też zrównoważoną przyszłość energetyki. Firma zaprasza do Bułgarii, gdzie wprowadza tę wizję w życie.

