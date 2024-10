SERMATEC présente un système de stockage d'énergie de 5,1 MW/17,8 MWh en Bulgarie pour révolutionner l'efficacité de l'énergie solaire

LYASKOVETS, Bulgarie, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SERMATEC, pionnier des solutions d'énergie renouvelable, lance un système de stockage d'énergie commercial et industriel innovant de 5,1 MW/17,8 MWh en Bulgarie. Ce projet révolutionnaire transformera l'écosystème énergétique local en améliorant l'efficacité de l'énergie solaire et en soutenant la croissance économique.

Exploitant d'une centrale photovoltaïque, notre client était confronté à d'importants défis en raison d'une production excédentaire d'énergie solaire sans capacités de stockage adéquates. Cette situation se traduisait par un gaspillage d'électricité pendant la journée, l'obligeant même à acheter de l'électricité sur le réseau pendant la nuit. Pour remédier au déséquilibre entre l'offre et la demande provoqué par cette surproduction, nos solutions permettent non seulement d'éviter les prix négatifs associés à la production excédentaire, mais aussi de permettre aux clients de participer activement aux échanges sur le marché de l'électricité. Avec une capacité de stockage de plus de 6,5 millions de kWh par an, le système garantit un écosystème énergétique plus équilibré et économiquement viable.

Au cœur de notre innovation se trouvent 48 unités de systèmes de stockage d'énergie SERMATEC EasyCube Series 372kWh. Cette solution de type armoire améliore l'efficacité spatiale et garantit la flexibilité opérationnelle, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de stockage d'énergie. Chaque composant est le fruit d'une conception et d'une fabrication méticuleuses, qui reflètent notre engagement en faveur de l'excellence. Alimenté par des batteries LFP avancées de 3,2 V 280 Ah, notre système est non seulement sûr et fiable, mais il affiche également un rendement de conversion de 99 % et une durée de vie supérieure à 15 ans. Plus qu'une solution de stockage, il en va de notre engagement indéfectible en faveur de l'excellence en ingénierie. Ce projet permet d'atténuer la surproduction solaire et de propulser la région vers un développement vert et à faible émission de carbone.

Ce projet utilise le système EMS développé par SERMATEC, intégrant la production d'énergie photovoltaïque pour atteindre l'autoconsommation solaire et le stockage d'énergie. L'EMS ne se contente pas de stocker l'énergie solaire excédentaire, il gère également l'utilisation de l'énergie pendant les heures de pointe et les heures creuses. Nous avons encore optimisé le contrôle basé sur la plateforme cloud, ce qui permet à nos clients de surveiller le fonctionnement de l'installation de stockage d'énergie en temps réel.

Ce projet utilise le système BMS développé indépendamment par SERMATEC. Grâce à un plan de gestion intelligent, il garantit la sécurité des batteries de stockage d'énergie tout en prolongeant leur durée de vie, aidant ainsi les clients à utiliser l'énergie de manière efficace.

Chez SERMATEC, nous ne nous contentons pas de construire des projets, nous bâtissons un avenir énergétique durable. Rejoignez-nous en Bulgarie et au-delà pour faire de cette vision une réalité.

