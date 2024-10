SERMATEC spouští v Bulharsku revoluční 5,1MW/17,8MWh systém pro skladování energie, který přinese revoluci v efektivitě solární energetiky

LJASKOVEC, Bulharsko, 21. října 2024 /PRNewswire/ -- Společnost SERMATEC, průkopník v oblasti řešení pro obnovitelné zdroje energie, představila v Bulharsku inovativní systém skladování energie pro komerční a průmyslové účely o výkonu 5,1 MW/17,8 MWh. Tento průlomový projekt je připraven transformovat místní energetické poměry prostřednictvím zvýšení účinnosti solární energetiky a podpory ekonomického růstu.

Náš klient, který provozuje fotovoltaickou elektrárnu, se potýkal se značnými problémy vyplývajícími z nadbytečné výroby solární energie bez odpovídajících možností skladování. Výsledkem bylo plýtvání energií ve dne, zatímco v noci byl naopak nucen nakupovat energii z sítě. V reakci na tuto nerovnováhu výroby a poptávky nabízíme řešení, která nejen pomáhají zabránit odběru elektřiny za záporné ceny z důvodu nadměrné výroby, ale zároveň i umožňují klientům aktivně se zapojit do obchodování na trhu s elektřinou. Systém, jehož kapacita umožňuje skladovat více než 6,5 milionu kWh ročně, tak přináší zároveň vyváženější a ekonomicky životaschopnější energetický ekosystém.

Srdcem této naší inovace je 48 jednotek SERMATEC EasyCube Series 372kWh Energy Storage Systems. Jedná se o skříňové řešení, které zvyšuje prostorovou efektivitu a zajišťuje provozní flexibilitu pro zcela nový standard v oblasti skladování energie. Každý prvek je výsledkem pečlivého návrhu a výroby, odrážející náš závazek k dokonalé kvalitě. Náš systém využívá pokročilé 3,2V 280Ah lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie a je nejen bezpečný a spolehlivý, ale může se také pochlubit účinností přeměny až 99 % a konstrukční životností přesahující 15 let. Je to více než jen řešení pro skladování energie - je to důkaz naší snahy o technickou dokonalost. Tento projekt zmírňuje obtíže spojené s nadvýrobou solární energie a posouvá region dále na cestě k ekologickému, nízkouhlíkovému rozvoji.

Pomocí systému hospodaření s energií (energy management system, EMS) vyvinutému společností SERMATEC integruje výrobu energie z fotovoltaických panelů pro zajištění samospotřeby solární energie a jejího skladování. Systém EMS nejen ukládá přebytečnou solární energii, ale také řídí spotřebu energie ve špičce a mimo špičku. Kromě toho jsme zdokonalili řízení založené na cloudové platformě, díky čemuž mohou naši zákazníci sledovat provoz energetického úložiště v reálném čase.

Projekt dále využívá bateriový řídicí systém (battery management system, BMS), nezávisle vyvinutý společností SERMATEC. Ten díky inteligentnímu plánu řízení zajišťuje bezpečnost baterií pro ukládání energie a zároveň prodlužuje jejich životnost, čímž pomáhá zákazníkům dosáhnout efektivního využívání energie.

Ve společnosti SERMATEC nevytváříme pouze projekty - vytváříme udržitelnou energetickou budoucnost. Připojte se k nám a uskutečněme tuto vizi nejen v Bulharsku.

