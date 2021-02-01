Shanghai Electric обеспечивает пробную эксплуатацию первого в Китае рельсового трамвая с цифровым управлением, оснащенного системой iDRT

Демонстрационная линия T1, включающая в себя девять станций по маршруту общей протяженностью 21,7 км, предположительно будет полностью готова к осуществлению пассажирских перевозок к июню этого года. Это первое в Китае транспортное средство, оснащенное системой DRT — одной из ведущих в мире технологий, использующей установленные на трамвае датчики для сбора информации с магнитных маркеров на дорожном полотне, позиционирования состава в режиме реального времени и контроля за направлением резиновых шин по мере движения состава. Демонстрационная линия T1, представляющая собой существенный этап в развитии экологически чистого транспорта в Новом районе Линьган, начнет эксплуатироваться только на электрической энергии, в то время как уже строятся водородные заправочные станции в соответствии с планами полного перехода на водородную энергию после обеспечения такой возможности.

В этой демонстрационной линии используется ведущая в мире технология навигации по магнитным стержням с применением расположенных под составом датчиков, преимуществами которой являются краткосрочный период строительства и меньшая занимаемая площадь поверхности дорожного полотна, а также значительная экономия энергии и сокращение выбросов. DRT требует вдвое меньших капиталовложений в строительство по сравнению с традиционными трамваями, что соответствует амбициозным планам Нового района Линьган создать экологичную и интеллектуальную транспортную экосистему с широким охватом.

В основе демонстрационной линии T1 лежит новая легковесная интеллектуальная система железнодорожных перевозок средней вместимости с цифровым управлением, использующая магнитные маркеры в качестве виртуальных трамвайных путей и автономные рельсовые трамваи с цифровым управлением и резиновыми колесными шинами в качестве подвижного состава и рассчитанная на применение современных методов управления трамвайным движением. Главными особенностями системы контроля и управления эксплуатацией являются автоматическое сопровождение, вспомогательные операции и обеспечение безопасности на основе технологии высокоточного позиционирования по датчикам, технологии централизованного управления и технологии интеллектуального управления перевозками.

В результате iDRT может управлять работой трамвая вдоль цифровых путей с высочайшей в мире точностью, а также осуществлять автономное управление составом в независимых условиях, касающихся преимущественного права движения. Состав может регулировать свою скорость, избегать столкновений с препятствиями и выполнять другие операции для обеспечения безопасности независимо от погодных условий. В то же время водители получают исчерпывающую информацию о заданной скорости, остановках и отклонениях от маршрута. Благодаря сочетанию низкой себестоимости и эксплуатационной гибкости эта принципиально новая транспортная система может эксплуатироваться с использованием имеющихся в городах дорог, что избавляет от проблем, связанных со строительством постоянных рельсовых путей, и делает ее идеальным вариантом для применения в качестве городского транспорта.

Теперь, после широкомасштабной разработки и испытаний, система iDRT вступила в фазу продвижения на рынок и демонстрации возможностей применения. Демонстрационная линия T1 представляет собой ценную платформу для демонстрации возможностей коммерческого применения системы iDRT, облегчая при этом итеративную модернизацию существующих технологий и продуктов на протяжении всего процесса. Эти испытания заложат основу для дальнейшего продвижения данной системы на внутренних и зарубежных рынках.

Коммерческое применение трамваев DRT, оснащенных системой iDRT, в Новом районе Линьган будет способствовать дальнейшим исследованиям и разработкам стандартов шанхайских трамваев с цифровым управлением. В то же время запуск демонстрационной линии T1 будет стимулировать согласованную разработку и интеллектуальное обслуживание систем iDRT, а также внедрение этой системы в другие демонстрационные линии с автоматическим вождением.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1429402/video_1.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric