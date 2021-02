Shanghai Electric Powers' Testbetrieb von Chinas erster digitaler schienengebundener Straßenbahn mit iDT-System

Die T1 Demo-Linie verbindet neun Haltestellen auf insgesamt 21,7 Kilometern und soll bis Juni dieses Jahres vollständig betriebsfähig für die Anwohner sein. Das Fahrzeug ist das erste in China, das mit dem DSS-System ausgestattet ist, einer weltweit führenden Technologie, die mit Sensoren unter dem Fahrzeug Informationen über die magnetischen Markierungen verzeichnet, die Position des Fahrzeugs in Echtzeit steuert und die Richtung der Gummireifen kontrolliert, während sich das Fahrzeug bewegt. In einem bedeutenden Schritt für umweltfreundliche Transporte im neuen Lin-gang Gebiet wird die T1 Demo-Linie nur elektrische Energie verwenden, während Wasserstoff-Tankstellen gebaut werden, mit dem Ziel vollständig auf Wasserstoff umzuschalten, sobald dies möglich ist.