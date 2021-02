Shanghai Electric alimente les opérations d'essai du premier tramway chinois à guidage par rail équipé du système iDRT

La ligne de démonstration T1 s'étend sur neuf stations sur une longueur totale de 21,7 kilomètres. Elle devrait être pleinement opérationnelle pour le public d'ici juin cette année. Le véhicule est le premier de la Chine à adopter le système DRT, une technologie de pointe qui utilise des capteurs sur le tramway pour recueillir de l'information à partir de marqueurs magnétiques à la surface de la route, guider la position du véhicule en temps réel et contrôler la direction des pneus en caoutchouc lorsque le véhicule se déplace. Dans le cadre d'un important bond en avant pour le transport écologique dans la nouvelle zone de Lingang, la ligne de démonstration T1 débutera ses opérations avec de l'énergie électrique pendant la construction des stations de ravitaillement en hydrogène, avec des plans pour passer complètement à l'énergie hydrogène, lorsque possible.

La ligne de démonstration utilise une technologie de calibre mondial de navigation magnétique par clous et de capteurs sous les véhicules. Elle offre l'avantage d'avoir une courte période de construction et d'occuper moins de surface de la route, tout en offrant d'importantes économies d'énergie et réductions des émissions. La technologique DRT ne nécessite que la moitié des investissements dans la construction de tramways traditionnels, répondant ainsi à l'ambition de la nouvelle zone de Lingang de créer un écosystème de transport vert, intelligent et étendu.

Au cœur de la ligne de démonstration T1 se trouve un nouveau système de transport en commun numérique sur rail léger et intelligent de capacité moyenne qui utilise des marqueurs magnétiques comme voies de tramway virtuelles. Ce système tire parti des tramways autonomes numériques sur pneus en caoutchouc à guidage par rail et adopte des méthodes modernes de contrôle de l'exploitation de tramway. Le système de commande et de gestion de l'exploitation affiche une localisation automatique, des opérations auxiliaires et de la sécurité à titre de principales caractéristiques. Le système est alimenté par la technologie de positionnement des capteurs de haute précision, la technologie de commande centralisée et la technologie intelligente de gestion des transports.

Par conséquent, la technologique iDRT peut contrôler le fonctionnement du tramway le long de la voie numérique avec une précision de calibre mondial et conduire de manière autonome dans des conditions d'emprise indépendantes. Le véhicule peut ajuster sa vitesse, éviter les barrières et effectuer d'autres opérations pour assurer la sécurité, peu importe les conditions météorologiques. Au même moment, les conducteurs reçoivent des informations complètes sur la vitesse cible, les arrêts et les écarts de trajectoire. Grâce à la combinaison d'opérations à faible coût et flexibles, ce système de transport en commun révolutionnaire peut être exploité sur les routes existantes des villes, ce qui évite de construire des rails fixes et en fait le choix idéal pour le transport urbain.

Après un développement et des tests approfondis, la technologie iDRT est maintenant entrée dans la phase de promotion et de démonstration d'applications. La ligne de démonstration T1 est une plateforme précieuse pour démontrer les applications commerciales du système iDRT, tout en facilitant les mises à jour itératives des technologies et des produits existants tout au long du processus. Ces tests jetteront les bases de futures promotions du système sur les marchés nationaux et internationaux.

Les applications commerciales du DRT équipé de l'iDRT dans la nouvelle zone de Lingang permettront de faire progresser la recherche et le développement des normes numériques du tramway de Shanghai. En même temps, le lancement de la ligne de démonstration T1 favorisera le développement coordonné et la maintenance intelligente des systèmes iDRT, ainsi que l'adoption du système dans d'autres lignes de démonstration autonomes.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1429402/video_1.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

