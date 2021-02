Spoločnosť Shanghai Electric spustila skúšobnú prevádzku prvej čínskej digitálne električky vybavenej systémom iDRT

Električková trať T1 Demonstration Line má deväť zastávok a celkovú dĺžku 21,7 km a podľa predpokladov by mala byť pre verejnosť sprevádzkovaná do júna tohto roku. Električky, ktoré tu budú jazdiť, sú vôbec prvými čínskymi električkami so systémom DRT. Jedná sa o poprednú svetovú technológiu využívajúcu špeciálne senzory, ktorými električka zbiera informácie z magnetických ukazovateľov na trase, čo umožňuje neustálu kontrolu polohy gumových kolies električky voči koľaji a jej riadenie v reálnom čase. Električková trať T1 Demonstration Line je významným posunom v realizácii projektu zelenej dopravy v oblasti Lin-kang, pričom najprv bude pre pohon električiek využívaná iba elektrina získaná z čistých zdrojov. Súčasne prebieha výstavba vodíkových plniacich staníc a potom, čo bude vodíkový pohon k dispozícii, plánuje sa prechod na tento druh paliva.