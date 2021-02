Shanghai Electric rozpoczyna testy pierwszej w Chinach linii tramwajowej opartej na szynach cyfrowych wyposażonej w system iDRT

Linia demonstracyjna T1 obejmuje dziewięć stacji, a jej całkowita długość wynosi 21,7 kilometrów. Linia ma zostać oddana do użytku pasażerów do czerwca tego roku. Po raz pierwszy w Chinach zastosowano system DRT, wiodącą na świecie technologię, która wykorzystuje czujniki umieszczone na pojeździe do zbierania informacji z markerów magnetycznych na powierzchni trasy, określania pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym i sterowania kierunkiem ruchu opon gumowych podczas jazdy. Zlokalizowana na nowym obszarze Lin-gang linia demonstracyjna T1, która stanowi ważny krok naprzód w rozwoju transportu ekologicznego, rozpocznie działanie w oparciu o zasilanie w pełni elektryczne. W międzyczasie budowane są stacje tankowania wodoru w celu pełnego przejścia na zasilanie wodorowe, gdy będzie to możliwe.