Shanxi hostí dialóg o globálnom dedičstve
News provided byChina Daily
Jul 24, 2026, 07:09 ET
JINZHONG, Čína, 24. júl 2026 /PRNewswire/ – Spravodajstvo od China Daily:
Medzinárodný týždeň ochrany kultúrneho dedičstva 2026, ktorý sa konal v utorok v starobylom meste Yuci v Jinzhong v provincii Shanxi na oslavu témy „Jednota pre prosperitu, dedičstvo na večnosť", sa stal míľnikom globálnej kultúrnej výmeny.
Na podujatí sa stretli diplomatickí vyslanci, zahraniční akademici, odborníci na kultúrne dedičstvo aj mladí tvorcovia z celého sveta s cieľom rozvíjať medzikultúrnu komunikáciu.
Zlatými klincami podujatia boli slávnostný otvárací ceremoniál, výstava svetelných sôch, pohlcujúce zážitky v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a tri tematické diskusie za okrúhlym stolom zamerané na spoločné výzvy v oblasti ochrany dedičstva uprostred globalizácie a digitálnej transformácie, úlohu mládeže v kultúrnom dedičstve a inovatívne prístupy k cezhraničnému kultúrnemu dosahu.
Shanxi sa môže pochváliť jedinečnými kultúrnymi pamiatkami, medzi ktoré patria tri zachované drevené stavby z dynastie Tang (618 – 907), 518 raných drevených budov z čias dynastie Yuan (1271 – 1368) a starších dynastií, ako aj 531 národných kľúčových kultúrnych pamiatok.
Na otváracom ceremoniáli prehovoril Md. Nazmul Islam, veľvyslanec Bangladéša v Číne, ktorý zdôraznil povesť provincie Shanxi ako jednej z kolísok čínskej civilizácie a dodal, že pamiatky ako jaskyne Yungang nie sú len kultúrnymi pokladmi Číny, ale aj spoločným duchovným dedičstvom celého ľudstva.
Evandro Menezes de Carvalho, profesor medzinárodného práva na Federálnej univerzite Fluminense v Brazílii, poznamenal, že starobylé chrámy, tradičné dediny a tisícročia staré drevené pagody uchovávajú spomienky na civilizácie, ktorých živé kultúrne tradície sú votkané do každodenného života miestnych obyvateľov.
Súbežne s celým podujatím ako hlavný sprievodný program prebiehala prehliadka s názvom Objavovanie starovekej čínskej architektúry provincie Shanxi – vizuálna cesta kultúrnym dedičstvom, ktorá účastníkom predstavila prelomový objav drevenej architektúry dynastie Tang v roku 1937, ktorý vykonali čínski vedci.
Delegácia pri skúmaní tejto kľúčovej kapitoly architektonickej archeológie sledovala hmatateľné historické dôkazy vrátane kamenných stĺpov z dynastie Tang, nástenných malieb v interiéri haly a nápisov na trámoch.
Vďaka inovatívnym digitálnym technológiám staroveké pamiatky počas podujatia ožili. V drevenej veži Yingxian umožnila pohlcujúca digitálna výstava návštevníkom virtuálne zväčšiť jej rozmery. Hostia si zblízka prezreli premyslené prepojené konzoly a dôstojné držanie tela maľovaných sôch dynastie Liao (916 – 1125).
Mian Abrar Hussain, hlavný novinár denníka Pakistan Today, poznamenal, že vďaka využitiu virtuálnej reality a imerzívnych digitálnych prostriedkov sa Čína stala priekopníkom replikovateľného modelu ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, ktorý ponúka cenné ponaučenia pre globálnu komunitu.
Share this article