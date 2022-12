Si compró tokens Atonomi (ATMI) en 2018, un acuerdo de demanda colectiva puede afectar sus derechos

SEATTLE, 5 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- JND Legal Administration

El propósito de este aviso es informarle sobre el acuerdo a fin de que pueda decidir qué hacer.

Se ha propuesto un acuerdo parcial en una demanda colectiva sobre la venta de tokens ATMI por Atonomi LLC en 2018. El acuerdo se aplica a algunos de los demandados, y el resto del caso procederá contra los demandados que no participen en la demanda colectiva. Si califica como miembro de la demanda colectiva, puede enviar en un formulario de reclamación para obtener su parte del fondo del acuerdo. También puede excluirse del acuerdo para mantener su derecho a demandar, o puede objetar el acuerdo.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington autorizó este aviso. Antes de pagar importe alguno, el tribunal llevará a cabo una audiencia para decidir si aprueba el acuerdo.

¿Quién está incluido?

Usted es miembro de la demanda colectiva y podría recibir un pago si (i) compró tokens ATMI a través de un acuerdo simple de serie 1 o serie 2 para tokens futuros (SAFT) con Atonomi LLC en 2018; o (ii) compró tokens ATMI a través de una "venta pública" realizada por Atonomi LLC el 6 de junio de 2018 o aproximadamente en esa fecha.

Las personas y entidades afiliadas a los demandados y al tribunal no son miembros de la demanda colectiva. Si no está seguro de si es miembro de la demanda colectiva, puede obtener más información, incluido un aviso detallado, en www.AtonomiSecuritiesSettlement.com o llamando al teléfono gratuito 833-636-2117.

¿De qué se trata este caso?

La demanda alega que la venta de tokens ATMI en 2018 por parte de Atonomi no cumplió con los requisitos de registro de la Ley de Valores del Estado de Washington ("WSSA"). El demandante alega que esto otorga a las personas que compraron tokens ATMI directamente a Atonomi el derecho de recuperar los fondos que invirtieron, más intereses, y compensación por daños y perjuicios si vendieron con pérdida. El demandante sostiene que, en virtud de la ley WSSA, Atonomi y otras entidades e individuos involucrados en la venta de tokens son responsables de los compradores iniciales de ATMI. Los acusados niegan cualquier acto ilícito, y el tribunal no ha determinado que algún acusado haya cometido un acto ilícito.

¿Qué ofrece el acuerdo?

El demandante negoció un acuerdo con algunos de los demandados: LaunchCapital, LLC, Woody Benson y David Fragale. Estos tres "demandados que aceptaron el acuerdo" han acordado crear un fondo de USD 6.037.500, que se utilizará para pagar las reclamaciones de los miembros de la demanda colectiva, los costos de administración del acuerdo, los impuestos, los honorarios y los costos de los abogados, así como una posible adjudicación de servicio al demandante, aprobada por el tribunal. El "fondo neto de liquidación", que es el monto que queda después de cargos, gastos, impuestos y una adjudicación por servicio, se dividir prorratead entre todos los miembros de la demanda colectiva que presenten oportunamente un formulario de reclamación válido y no se excluyan del acuerdo.

Su parte del fondo dependerá de la cantidad de reclamaciones válidas que presenten los miembros de la demanda colectiva, la cantidad de ATMI que compró y la cantidad que recuperó tras vender cualquiera de los ATMI que haya comprado a Atonomi. En líneas generales, si compró más ATMI y tiene más pérdidas, recibirá más dinero. Si compró menos ATMI y tiene menos pérdidas, recibirá menos. Se pagará la totalidad de los USD 6.037.500. Si menos del 100 % de los miembros de la demanda colectiva presentan una reclamación, se ajustará la parte prorrateada de todos los reclamantes de manera que se pague la totalidad de los USD 6.037.500.

El acuerdo de conciliación, que está disponible en www.AtonomiSecuritiesSettlement.com, describe todos los detalles del acuerdo propuesto.

¿Cómo se solicita un pago?

Encontrará todo lo que necesita en un aviso detallado y un formulario de reclamación. Solo visite www.AtonomiSecuritiesSettlement.com para obtener uno. Para tener derecho a pago, debe enviar un formulario de reclamación. Los formularios de reclamación deben presentarse antes del 20 de febrero de 2023.

¿Cuáles son sus otras opciones?

Si no desea estar legalmente obligado por el acuerdo, debe excluirse antes del20 de febrero de 2023 o no podrá demandar, o proseguir la demanda, contra los demandados que aceptaron el acuerdo en cuanto a las reclamaciones legales de este caso. Si se excluye, no obtendrá dinero del acuerdo. Si permanece en el acuerdo, puede objetarlo antes del 20 de febrero de 2023. El aviso detallado explica el proceso que debe seguir para excluirse u objetar.

El tribunal celebrará una audiencia para este caso, titulada Hunichen versus Atonomi LLC et al., caso n.° 2:19-cv-00615-RAJ-SKV el 22 de marzo de 2023, a las 2:00 p. m. ante el Honorable Richard A. Jones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington, 700 Stewart St., Seattle, Washington 98101.

En esta "Audiencia de aprobación final", el tribunal considerará si aprueba el acuerdo y una solicitud de los abogados que representan a los miembros de la demanda colectiva para una adjudicación de honorarios y costos de los abogados de hasta un tercio del fondo del acuerdo (USD 1.992.375), y una adjudicación por servicios de hasta USD 10.000 para el demandante designado por litigar las reclamaciones de miembros de la demanda.

Los abogados de los miembros de la demanda son Joel B. Ard de Ard Law Group PLLC, Angus Ni de AFN Law PLLC y William R. Restis de The Restis Law Firm, P.C., y buscan compensación por investigar los hechos, litigar el caso, enfrentar los costos del litigio y negociar el fondo de conciliación.

Si usted no se excluye del acuerdo, puede solicitar comparecer en la audiencia de aprobación final para comunicarle al tribunal cualquier aspecto que no le guste sobre el acuerdo, pero no está obligado a hacerlo. Para obtener más información, puede visitar www.AtonomiSecuritiesSettlement.com, llamar a la línea gratuita 833-636-2117 o escribir al administrador del acuerdo a Atonomi Securities Settlement, C/O JND Securities Litigation, PO Box 91408, Seattle, WA 98111.

