Se você comprou tokens da Atonomi (ATMI) em 2018, o acordo de uma ação coletiva pode afetar seus direitos

O objetivo deste aviso é informar-lhe sobre esse acordo para que você possa decidir o que fazer.

Um acordo parcial foi proposto em uma ação coletiva sobre a venda de tokens ATMI da Atonomi LLC em 2018. O acordo se dá com alguns dos réus, e o restante do caso prosseguirá contra os réus que não aceitaram o acordo. Se você se qualificar como membro da classe, você poderá enviar um formulário de solicitação para obter sua parte da indenização. Você também pode se excluir do acordo para manter seu direito de processar os réus ou você pode se opor ao acordo.

O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington autorizou este aviso. Antes de qualquer valor ser pago, o Tribunal terá uma audiência para decidir se aprova ou não o acordo.

Quem está incluído?

Você é membro da classe e pode receber um pagamento se (i) comprou tokens ATMI por meio de um Acordo Simples para Tokens Futuros (SAFT) de Série 1 ou Série 2 com a Atonomi LLC em 2018; ou (ii) comprou tokens ATMI por meio de uma "venda pública" pela Atonomi LLC em, ou por volta de,6 de junho de 2018.

As pessoas e entidades associadas aos réus e ao Tribunal não são membros da classe. Se não tiver certeza se é membro da classe, você pode obter mais informações, incluindo um aviso detalhado, em www.atonomisecuritiessettlement.com ou ligando gratuitamente para 833-636-2117.

Sobre o que é esse caso?

O processo alega que a venda de tokens ATMI pela Atonomi em 2018 não cumpriu os requisitos de registro da Washington State Securities Act (Lei de Valores Mobiliários do Estado de Washington - WSSA, sigla em inglês). O autor alega que isso dá às pessoas que compraram os tokens ATMI diretamente da Atonomi o direito de receber de volta os fundos investidos, acrescidos de juros ou danos, caso tenham tido prejuízo com a venda deles. O autor alega que, de acordo com a WSSA, a Atonomi e outras entidades e indivíduos envolvidos na venda de tokens são responsáveis pelos compradores iniciais doATMI. Os réus negam qualquer irregularidade, e o Tribunal não constatou que nenhum dos réus tenha cometido qualquer irregularidade.

O que o acordo oferece?

O autor negociou um acordo com alguns dos réus, LaunchCapital, LLC; Woody Benson e David Fragale. Esses três "réus do acordo" concordaram em criar um fundo no valor de USD 6.037.500 que será usado para pagar as reivindicações dos membros da classe, os custos de administração do acordo, os impostos, os honorários e custos advocatícios, e um possível prêmio de serviço ao autor conforme aprovado pelo Tribunal. O "valor líquido do fundo de indenização", que é o valor restante após serem pagos os honorários, as despesas, os impostos e um prêmio de serviço, será dividido proporcionalmenteentre todos os membros da classe que apresentarem um formulário de solicitação válido em tempo hábil e não se excluírem do acordo.

Sua participação no fundo dependerá do número de solicitações válidas enviadas pelos membros da classe, da quantidade de ATMI que você comprou e da quantidade que recebeu ao vender qualquer um dos ATMI que comprou da Atonomi. Em geral, se você comprou mais ATMI e teve mais perdas, você receberá mais dinheiro. Se comprou menos ATMI e teve menos perdas, você receberá menos. Toda a quantia de USD 6.037.500 será paga. Se menos de 100% dos membros da classe enviarem uma solicitação, a participação pro rata de todos os requerentes será ajustada para que toda a quantia de USD 6.037.500 seja paga.

O acordo de indenização, que está disponível em www.atonomisecuritiessettlement.com, descreve todos os detalhes sobre o acordo proposto.

Como você solicita um pagamento?

Um aviso detalhado e um formulário de solicitação contêm tudo o que você precisa. Basta acessar o site www.atonomisecuritiessettlement.com para obter um. Para se qualificar para um pagamento, você deverá enviar um formulário de solicitação. Os formulários de solicitação deverão ser recebidos até 20 de fevereiro de 2023.

Quais são as suas outras opções?

Se não quiser estar legalmente vinculado ao acordo, você deverá se excluir até a data de20 de fevereiro de 2023, ou não poderá processar ou continuar processando os réus do acordo sobre as reivindicações legais neste caso. Se você se excluir do acordo, você não poderá obter nenhum dinheiro do mesmo. Se você permanecer no acordo, você poderá se opor a ele até 20 de fevereiro de 2023. O aviso detalhado explica o processo que você deve seguir para se excluir ou se opor.

O Tribunal realizará uma audiência sobre este caso, intitulado Hunichen v. Atonomi LLC et al., nº. do caso 2:19-cv-00615-RAJ-SKV em 22 de março de 2023, às 14h, perante o Honorável Richard A. Jones no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington, 700 Stewart St., Seattle, Washington 98101.

Nesta "Audiência de Aprovação Final", o Tribunal considerará se deve aprovar o acordo e um pedido dos advogados que representam os membros da classe para um prêmio de honorários e custos advocatícios de até um terço do valor do fundo (USD 1.992.375) e um prêmio de serviço de até USD 10.000 para o autor nomeado para litigar as reivindicações dos membros da classe.

Os advogados dos membros da classe são Joel B. Ard, do Ard Law Group PLLC, Angus Ni, do AFN Law PLLC, e William R. Restis, do The Restis Law Firm, P.C., e eles buscam indenização por investigar os fatos, litigar o caso, custear os encargos do litígio e negociar o fundo de indenização.

Se você não se excluir do acordo, poderá pedir para comparecer à Audiência de Aprovação Final para dizer ao Tribunal qualquer coisa sobre o acordo que não lhe agrade, mas isso não é obrigatório. Para mais informações, acesse www.AtonomiSecuritiesSettlement.com, ligue gratuitamente para 833-636-2117 ou envie uma correspondência para o administrador do acordo para o endereço Atonomi Securities Settlement, C/O JND Securities Litigation, PO Box 91408, Seattle, WA 98111.

