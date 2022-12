Als u in 2018 Atonomi (ATMI) tokens hebt gekocht, kan een class action-schikking invloed hebben op uw rechten

SEATTLE, 5 dec. 2022 /PRNewswire/ -- JND Legal Administration

Doel van deze kennisgeving is u te informeren over de schikking, zodat u kunt beslissen wat u gaat doen.

In een class action-rechtszaak over de verkoop van ATMI tokens door Atonomi LLC in 2018 is een gedeeltelijke schikking voorgesteld. De schikking betreft een deel van de gedaagden, en de rest van de zaak zal worden voortgezet tegen gedaagden die geen schikking treffen. Als u als groepslid (class member) in aanmerking komt, kunt u een formulier indienen om uw deel van het schikkingsfonds te claimen. Ook kunt u zichzelf uitsluiten van de schikking om zo uw recht om te procederen te behouden, of u kunt bezwaar aantekenen tegen de schikking.

De United States District Court for the Western District of Washington heeft deze kennisgeving goedgekeurd. Voordat er geld wordt uitbetaald, zal de rechtbank een hoorzitting houden om de schikking goed te keuren.

Wie komt in aanmerking?

U bent een groepslid en zou een betaling kunnen krijgen als u ofwel (i) ATMI tokens heeft gekocht via een Series 1 of Series 2 Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) met Atonomi LLC in 2018; of (ii) ATMI tokens heeft gekocht via een "openbare verkoop" door Atonomi LLC op of rond 6 juni 2018.

Personen en entiteiten die een band hebben met de gedaagden en met het Hof zijn geen groepsleden. Als u niet zeker weet of u een groepslid bent, vindt u meer informatie, waaronder een gedetailleerde kennisgeving, op www.AtonomiSecuritiesSettlement.com of kunt u gratis bellen naar 833-636-2117.

Waar gaat deze zaak over?

Volgens de rechtszaak voldeed de verkoop van ATMI tokens door Anatomi in 2018 niet aan de registratievereisten van de Washington State Securities Act ("WSSA"). Volgens de aanklager geeft dit personen die rechtstreeks van Atonomi ATMI tokens hebben gekocht het recht om het door hen geïnvesteerde geld terug te krijgen, plus rente, of schadevergoeding indien zij met verlies hebben verkocht. De aanklager stelt dat Atonomi en andere bij de tokenverkoop betrokken entiteiten en personen krachtens de WSSA aansprakelijk zijn jegens initiële kopers van ATMI. De beklaagden ontkennen elke overtreding en het Hof heeft niet kunnen vaststellen dat een beklaagde een fout heeft begaan.

Wat houdt de schikking in?

De aanklager onderhandelde over een schikking met enkele van de gedaagden, LaunchCapital, LLC, Woody Benson en David Fragale. Deze drie "schikkende gedaagden" zijn overeengekomen om een fonds van $6.037.500 bijeen te brengen dat zal worden aangewend voor de betaling van vorderingen van groepsleden, administratiekosten van de schikking, belastingen, honoraria en kosten van advocaten, en een mogelijke dienstenvergoeding voor de aanklager zoals goedgekeurd door de rechtbank. Het "nettoschikkingsfonds" - het bedrag dat overblijft na honoraria, kosten, belastingen en een dienstenvergoeding - zal pro rata worden verdeeld onder alle groepsleden die tijdig een geldig aanvraagformulier indienen en zich niet van de schikking uitsluiten.

Uw aandeel in het fonds zal afhankelijk zijn van het aantal geldige claims dat door groepsleden wordt ingediend, het aantal ATMI dat u hebt gekocht en het bedrag dat u hebt gerecupereerd bij de verkoop van ATMI die u van Atonomi hebt gekocht. Over het algemeen krijgt u meer geld als u meer ATMI heeft gekocht en meer verlies leed. Als u minder ATMI hebt gekocht en minder verlies leed, krijgt u minder. De volledige 6.037.500 dollar zal worden uitbetaald. Indien minder dan 100% van de groepsleden een claim indient, zal het pro rata aandeel van alle eisers worden aangepast zodat de $6.037.500 volledig wordt uitbetaald.

In de schikkingsovereenkomst, die u vindt op www.AtonomiSecuritiesSettlement.com, staan alle details over de voorgestelde schikking.

Hoe vraagt u om betaling?

In een gedetailleerd bericht en aanvraagformulier staat alles wat u nodig heeft. U vindt deze terug op www.AtonomiSecuritiesSettlement.com. Om voor betaling in aanmerking te komen, moet u een aanvraagformulier indienen. Aanvraagformulieren moeten uiterlijk op 20 februari 2023 worden ingediend.

Wat zijn uw andere opties?

Als u niet juridisch gebonden wilt zijn door de schikking, moet u zichzelf uitsluiten vóór 20 februari 2023. Anders kunt u de schikkende gedaagden niet aanklagen of blijven aanklagen over de rechtsvorderingen in deze zaak. Als u zichzelf uitsluit, kunt u geen geld krijgen van de schikking. Als u in de schikking blijft, kunt u tot 20 februari 2023 bezwaar indienen. In de gedetailleerde kennisgeving wordt uitgelegd welke procedure u moet volgen om uzelf uit te sluiten of om bezwaar te maken.

Op 22 maart 2023 om 14.00 uur houdt het Hof in deze zaak, getiteld Hunichen v. Atonomi LLC et al., zaak nr. 2:19-cv-00615-RAJ-SKV, een terechtzitting voor de edelachtbare Richard A. Jones in de United States District Court for the Western District of Washington, 700 Stewart St., Seattle, Washington 98101.

Op deze "Final Approval Hearing" zal de rechtbank de goedkeuring overwegen van de schikking en van een verzoek van de advocaten die de groepsleden vertegenwoordigen, voor een toekenning van advocatenhonoraria en kosten tot een derde van het schikkingsfonds ($1.992.375), en een dienstverleningsvergoeding van maximaal $10.000 voor de met naam genoemde aanklager voor het behandelen van de claims van de groepsleden.

De advocaten voor de groepsleden zijn Joel B. Ard van Ard Law Group PLLC, Angus Ni van AFN Law PLLC, en William R. Restis van The Restis Law Firm, P.C. Zij vragen een vergoeding voor het onderzoek naar de feiten, het procederen in de zaak, de proceskosten en de onderhandelingen over het schikkingsfonds.

Als u zichzelf niet uitsluit van de schikking, kunt u vragen om op de hoorzitting voor definitieve goedkeuring te verschijnen om de rechtbank te vertellen wat u niet bevalt. Dit is niet verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht op www.AtonomiSecuritiesSettlement.com, gratis bellen naar 833-636-2117, of schrijven naar de schikkingsbeheerder bij Atonomi Securities Settlement, C/O JND Securities Litigation, PO Box 91408, Seattle, WA 98111.

