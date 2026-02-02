SINEXCEL поддерживает реализацию проекта создания хранилища энергии мощностью 10 МВт / 33,86 МВтч в Болгарии, повышая гибкость энергосистемы Европы

РУСЕ, Болгария, 2 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL с гордостью поддерживает успешную реализацию проекта развертывания аккумуляторного хранилища энергии мощностью 10 МВт / 33,86 МВтч в Болгарии, что расширяет ее присутствие на европейском рынке и укрепляет приверженность компании созданию более интеллектуальной и отказоустойчивой энергетической инфраструктуры во всем мире.

Точное проектирование для оптимизации рынка

Данный объект предназначен для выравнивания цен и оптимизации энергосистемы и обеспечивает повышение эффективности торговли энергией, предоставляя услуги быстрой балансировки для повышения стабильности местной энергосистемы.

Для выполнения этих задач на объекте используются четыре системы преобразования энергии (PCS) SINEXCEL мощностью 1725 кВт, пиковая эффективность которых достигает 98,5 %.

Ключевыми техническими преимуществами системы PCS мощностью 1725 кВт является следующее.

Передовая технология подключения нескольких цепей: повышает защиту батарей, поддерживая гибкие конфигурации из 1, 2, 4 или 8 цепей батарей.

Быстрое реагирование: время отклика 10 мс обеспечивает балансировку энергосистемы в режиме реального времени и полную интеграцию.

Долговечная конструкция: шкафы с рейтингом NEMA 3R рассчитаны на надежную и высокопроизводительную работу при сложных условиях окружающей среды.

Данные системы PCS также соответствуют основным нормативным требованиям и стандартам энергосистем Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Китая, что исключает сложности при развертывании на разных рынках.

Заслуженная хорошая репутация во всем мире

Проект, расположенный по координатам 43°21'03,5"N, 25°33'43,6"E, был разработан компанией Evklips Group и 20 сентября 2025 года получил безрегрессное финансирование от DSK Bank Bulgaria. Объект будет полностью введен в эксплуатацию 30 марта 2026 года, отражая глубокую уверенность рынка в том, что компания SINEXCEL способна поставлять надежные решения для хранения энергии масштаба коммунальных предприятий.

Реализация проектов в более чем 40 странах мира и суммарная мощность смонтированных систем 15 ГВт / 40 ГВтч позволяют компании SINEXCEL оставаться лидером отрасли, выполнившим свыше 5000 успешных развертываний. Этот болгарский проект еще больше укрепляет техническую мощь компании и ее неизменное стремление обеспечить отказоустойчивое, экологичное и экономически жизнеспособное будущее энергетики.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионеров в области решений для хранения энергии, зарядки электромобилей и обеспечения качества электроэнергии. Установившая в общей сложности хранилища энергии суммарной мощностью 15 ГВт, 140 000 зарядных станций для электромобилей и активные фильтры гармоник (AHF) почти на 20 млн ампер, компания SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, такими как EVE Energy и Schneider Electric, стремясь обеспечить гибкость электроснабжения.

