SINEXCEL podporuje projekt skladování energie o výkonu 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čímž posiluje flexibilitu evropské rozvodné sítě
Feb 02, 2026, 04:00 ET
RUSE, Bulharsko, 2. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL je hrdá na to, že podporuje úspěšné zavedení projektu skladování energie v bateriích o výkonu 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čímž dále rozšiřuje svou přítomnost na evropském trhu a posiluje svůj závazek umožnit chytřejší a odolnější energetickou infrastrukturu po celém světě.
Přesné inženýrství pro optimalizaci trhu
Lokalita je navržena pro cenovou arbitráž a optimalizaci sítě, zvyšuje efektivitu obchodování s energií a zároveň poskytuje rychle reagující vyrovnávací služby pro posílení stability místní sítě.
K dosažení tohoto cíle využívá lokalita čtyři systémy přeměny energie (PCS) SINEXCEL 1725 kW, které se pyšní špičkovou účinností až 98,5 %.
Mezi hlavní technické výhody systému PCS o výkonu 1725 kW patří:
- Pokročilá technologie Multi-String: Zvyšuje ochranu baterií a zároveň podporuje flexibilní konfigurace 1, 2, 4 nebo 8 bateriových řetězců.
- Rychlá odezva: Doba odezvy 10 ms zajišťuje vyvažování sítě v reálném čase a hladkou integraci.
- Odolná konstrukce: Skříně s certifikací NEMA 3R umožňují spolehlivý a vysoce výkonný provoz v náročných venkovních podmínkách.
PCS také splňuje hlavní regulační a síťové normy v Severní Americe, Evropě, Austrálii, Japonsku a Číně, což zajišťuje hladké nasazení na různých trzích.
Osvědčená globální praxe
Projekt, který se nachází na 43°21'03.5'' severní šířky a 25°33'43.6" východní délky, vyvinutý skupinou Evklips Group, získal 20. září 2025 bezregresní financování od bulharské banky DSK Bank a bude plně uveden do provozu 30. března 2026, což odráží silnou důvěru trhu ve schopnost společnosti SINEXCEL dodávat spolehlivá řešení pro skladování energie v měřítku veřejných služeb.
Se svou globální působností ve více než 40 zemích a instalovanou kapacitou 15 GW/40 GWh si společnost SINEXCEL udržuje vedoucí postavení v oboru s více než 5 000 úspěšnými implementacemi. Tento bulharský projekt dále upevňuje technickou sílu společnosti a její trvalé odhodlání umožnit odolnou, udržitelnou a ekonomicky životaschopnou energetickou budoucnost.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovanou kapacitou 15 GW, 140 000 nabíječkami elektromobilů a téměř 20 miliony ampérů aktivních harmonických filtrů (AHF) spolupracuje společnost SINEXCEL s předními společnostmi v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.
Kontakt: [email protected]
