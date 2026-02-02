Spoločnosť SINEXCEL podporuje projekt skladovania energie s výkonom 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čím posilňuje flexibilitu európskej siete
Feb 02, 2026, 04:00 ET
RUSE, Bulharsko, 2. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SINEXCEL s hrdosťou podporuje úspešné nasadenie projektu úložiska energie z batérií s kapacitou 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čím ďalej rozširuje svoju prítomnosť na európskom trhu a posilňuje svoj záväzok umožniť inteligentnejšiu a odolnejšiu energetickú infraštruktúru na celom svete.
Presné inžinierstvo pre optimalizáciu trhu
Miesto je navrhnuté pre cenovú arbitráž a optimalizáciu siete, čím sa zvyšuje efektívnosť obchodovania s energiou a zároveň poskytujú rýchle služby vyváženia na posilnenie stability lokálnej siete.
Na dosiahnutie tohto cieľa zariadenie využíva štyri systémy na konverziu energie (PCS) SINEXCEL s výkonom 1 725 kW, ktoré sa môžu pochváliť maximálnou účinnosťou až 98,5 %.
Medzi kľúčové technické výhody systému PCS s výkonom 1 725 kW patria:
- Pokročilá viacvláknová technológia: zlepšuje ochranu batérie a zároveň podporuje flexibilné konfigurácie reťazcov s 1, 2, 4 alebo 8 batériami
- Rýchla reakcia: doba odozvy 10 ms zaisťuje vyváženie siete v reálnom čase a bezproblémovú integráciu.
- Odolný dizajn: skrinky s certifikáciou NEMA 3R umožňujú spoľahlivú a vysoko výkonnú prevádzku v náročných vonkajších prostrediach.
Systém PCS tiež spĺňa hlavné regulačné a sieťové normy v Severnej Amerike, Európe, Austrálii, Japonsku a Číne, čím zabezpečuje bezproblémové nasadenie na rôznych trhoch.
Osvedčené globálne výsledky
Projekt, ktorý sa nachádza na súradniciach 43°21'03,5" s. š. a 25°33'43,6" v. d. a ktorý vyvinula skupina Evklips, získal 20. septembra 2025 financovanie bez postihu od banky DSK Bank Bulgaria a bude plne uvedený do prevádzky 30. marca 2026, čo odráža silnú dôveru trhu v schopnosť spoločnosti SINEXCEL dodávať spoľahlivé riešenia skladovania energie v rozsiahlych energetických sieťach.
S globálnou pôsobnosťou vo viac ako 40 krajinách a výkonom 15 GW/40 GWh inštalovanej kapacity je spoločnosť SINEXCEL naďalej lídrom v tomto odvetví s viac ako 5 000 úspešnými nasadeniami. Tento bulharský projekt ďalej upevňuje technickú silu spoločnosti a jej trvalý záväzok s cieľom umožňovať odolnú, udržateľnú a ekonomicky životaschopnú energetickú budúcnosť.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a stala sa priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektromobilov a riešení kvality energie. S nainštalovaným úložiskom s kapacitou 15 GW, 140 000 nabíjačkami pre elektromobily a takmer 20 miliónmi ampérov nasadeného aktívneho harmonického filtra spolupracuje spoločnosť SINEXCEL s lídrami v odvetví, ako sú EVE Energy a Schneider Electric, s cieľom posilniť energetickú slobodu.
