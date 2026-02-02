SINEXCEL поддерживает реализацию проекта создания хранилища энергии мощностью 7,5 МВт / 15,04 МВтч в Румынии, повышая гибкость торговли энергией

КУРТЯ-ДЕ-АРДЖЕШ, Румыния, 2. února 2026 /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL поддерживает реализацию проекта развертывания аккумуляторного хранилища энергии мощностью 7,5 МВт / 15,04 МВтч в Румынии (45°02'58,6"N, 24°15' 09,4"E), что расширяет ее присутствие в Европе и обеспечивает более гибкое, ориентированное на рынок управление энергией за счет передовых технологий преобразования энергии.

Обеспечение максимальной ценности энергии за счет всесторонней адаптируемости

Целью реализации данного проекта является в первую очередь выравнивание цен для оптимизации стратегий торговли энергией с одновременным улучшением реагирования сетей и повышением операционной эффективности.

Основой создаваемой системы служат системы преобразования энергии (PCS) SINEXCEL мощностью 1250 кВт, разработанные для обеспечения максимальной ценности энергии за счет всесторонней адаптируемости. Данное решение обеспечивает высокую эффективность и гибкую интеграцию для оптимизации рабочих характеристик системы и достижения в долгосрочной перспективе более высоких экономических показателей проекта.

Для удовлетворения различных требований проекта и будущих потребностей в расширении используемые системы PCS поддерживают несколько конфигураций станций среднего напряжения, в том числе:

  • 20-футовые станции среднего напряжения: 2,5 МВт / 3,15 МВт
  • 40-футовые станции среднего напряжения: 5 МВт / 6,25 МВт
  • 40-футовые станции среднего напряжения: до 9,45 МВт / 10 МВт

Такая масштабируемость позволяет разработчикам эффективно масштабировать мощность, одновременно снижая сложность системы и затраты в течение жизненного цикла.

Глобальный партнер с заслуженно хорошей репутацией

В феврале 2025 года разработанный компанией Energy Solar NRG SRL проект получил от DHB Bank безрегрессное финансирование. Полный ввод системы в эксплуатацию запланирован на 30 сентября 2026 года, что еще раз подтвердит надежность технологии построения систем PCS компании SINEXCEL для задач масштаба коммунальных предприятий.

Реализовав более 5000 проектов по всему миру суммарной установленной мощностью свыше 15 ГВт / 40 ГВтч, компания SINEXCEL остается надежным партнером для разработчиков, ищущих надежное и эффективное оборудование для хранения энергии. Этот проект еще раз демонстрирует стремление компании способствовать более высокой отказоустойчивости, экологичности и экономической оптимизированности энергетики в будущем.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионеров в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Установившая в общей сложности хранилища энергии суммарной мощностью 15 ГВт, 140 000 зарядных станций для электромобилей и активные фильтры гармоник (AHF) почти на 20 млн ампер, компания SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, такими как EVE Energy и Schneider Electric, стремясь обеспечить гибкость электроснабжения.

Контакты: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2873658/iMAGE1.jpg 

