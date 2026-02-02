SINEXCEL podporuje projekt skladování energie o výkonu 7,5 MW/15,04 MWh v Rumunsku, který umožňuje větší flexibilitu obchodování s energií

CURTEA DE ARGEȘ, Rumunsko, 2. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL podporuje zavedení projektu skladování energie v bateriích o výkonu 7,5 MW/15,04 MWh v Rumunsku (45°02'58,6'' s. š., 24°15'09,4" v. d.), čímž dále rozšiřuje svou působnost v Evropě a umožňuje flexibilnější, tržně orientované řízení energie prostřednictvím pokročilé technologie přeměny energie.

Maximalizace energetické hodnoty díky všestranné přizpůsobivosti

Projekt je primárně navržen pro cenovou arbitráž, pomáhá optimalizovat strategie obchodování s energií a zároveň zvyšuje odezvu sítě a provozní efektivitu.

Jádrem systému jsou systémy přeměny energie (PCS) SINEXCEL 1250 kW, které jsou navrženy tak, aby maximalizovaly energetickou hodnotu díky všestranné přizpůsobivosti. Řešení poskytuje vysokou účinnost a flexibilní integraci, což umožňuje optimalizovaný výkon systému a silnější dlouhodobou ekonomiku projektu.

Aby bylo možné splnit různé požadavky projektu a budoucí potřeby rozšíření, systém PCS podporuje více konfigurací středonapěťových stanic, včetně:

  • 20ft MV stanice: 2,5 MW/3,15 MW
  • 40ft MV stanice: 5 MW/6,25 MW
  • 40ft MV stanice: až 9,45 MW/10 MW

Tato škálovatelnost umožňuje vývojářům efektivně škálovat kapacitu a zároveň snižovat složitost instalace a náklady na životní cyklus.

Osvědčený globální partner

Projekt, který vyvinula společnost Energy Solar NRG SRL, získal v únoru 2025 bezregresní financování od DHB Bank a jeho plné uvedení do provozu je naplánováno na 30. září 2026. To dále potvrzuje spolehlivost technologie PCS společnosti SINEXCEL pro aplikace v měřítku veřejných služeb.

S více než 5 000 instalacemi po celém světě a instalovanou kapacitou přes 15 GW/40 GWh je společnost SINEXCEL i nadále důvěryhodným partnerem pro vývojáře, kteří hledají spolehlivé a efektivní zařízení pro skladování energie. Tento projekt opět dokazuje závazek společnosti podporovat odolnější, udržitelnější a ekonomicky optimalizovanou energetickou budoucnost.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 15 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů aktivních harmonických filtrů (AHF) spolupracuje SINEXCEL s předními společnostmi v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.

Kontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2873658/iMAGE1.jpg

