SINEXCEL lance le StellaON 1250K/1575K pour faire progresser le stockage d'énergie à grande échelle en Europe

MUNICH, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'Intersolar Europe 2026, SINEXCEL (300693.SZ) a lancé le PCS StellaON 1250K/1575K doté des dispositifs Infineon afin de répondre aux nouvelles exigences européennes pour la résilience environnementale, la stabilité du réseau et la rentabilité sur le cycle de vie, tout en maximisant la valeur énergétique grâce à une adaptabilité totale.

Adaptabilité universelle à tous les environnements difficiles, toutes les charges et tous les réseaux

SINEXCEL Launches StellaON 1250K/1575K to Advance Utility-Scale Energy Storage in Europe

Dans une optique d'adaptabilité universelle, StellaON est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles, sur des réseaux exigeants et dans le cadre d'applications à grande échelle.

Équipé des modules EconoDUAL™3 d'Infineon à faible résistance thermique, le StellaON 1250K/1575K offre une puissance de sortie continue et sans compromis à 55 °C, soit 10 °C au-dessus de la moyenne du secteur, ce qui élimine 15 % à 20 % de réduction de puissance tout en diminuant les coûts liés au surdimensionnement jusqu'à 20 %.

Avec un boîtier IP65 et un indice de protection anticorrosion C5, il fonctionne parfaitement dans des conditions climatiques extrêmes avec des niveaux sonores de seulement 65 dB, conformément aux normes européennes en matière d'autorisation d'installation en milieu urbain.

Pour répondre aux besoins en constante évolution du réseau européen, notamment dans le cadre de l'appel à projets NC RfG 2.0, StellaON offre des capacités grid-forming avec les modes PQ, VF, VSG et SVG, prend en charge une surcharge de 1,5 fois la puissance nominale pendant 60 secondes (contre 1,2 fois en moyenne dans le secteur), offre des performances grid-forming à l'échelle du GW et une capacité black-start, et permet à quatre unités CA/CC de fonctionner en parallèle, offrant ainsi une meilleure évolutivité, une redondance accrue et une résilience du réseau renforcée pour les déploiements à grande échelle.

Efficacité sur l'ensemble du cycle de vie

C'est avec le temps que la véritable utilité d'un produit se révèle.

Le StellaON atteint un rendement maximal à pleine charge de 98,5 % et un gain de rendement aller-retour de 0,6 %, ce qui réduit considérablement le coût moyen de stockage.

Ses configurations modulaires couvrent des durées allant de 1 à 8 heures pour s'adapter en toute fluidité à des stations allant de 20 pieds, 2,5 MW à 40 pieds, 12,5 MW.

En matière d'exploitation et de maintenance, sa conception autonettoyante novatrice permet de réduire de 15 % les coûts d'exploitation sur toute la durée de vie. Il offre un intervalle moyen entre pannes supérieur à 300 000 heures, garantissant une disponibilité de 99 %, le remplacement des composants clés s'effectuant en moins d'une heure et le remplacement complet du PCS en moins de deux heures.

Les déploiements internationaux confirment que le produit est prêt à être commercialisé

Après le succès de son raccordement au réseau au Viêt Nam en mars 2026, où il a démontré la fiabilité de son fonctionnement dans des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes, le StellaON a généré plus de 500 MW de commandes au cours du premier semestre 2026, avec plus de 15 projets en cours de déploiement en Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique.

Cette solution est conforme aux codes de réseau de l'Allemagne, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Roumanie. Les certifications pour l'Espagne et les États-Unis seront bientôt obtenues.

À propos de SINEXCEL

Fondé en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Avec une capacité de stockage installée de 17 GW, 200 000 bornes de recharge CC pour véhicules électriques et près de 20 millions d'ampères de filtres harmoniques actifs déployés, SINEXCEL s'associe aux leaders du secteur pour soutenir l'autonomie énergétique.

Contact : [email protected]