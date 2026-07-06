SINEXCEL lanza StellaON 1250K/1575K para impulsar el almacenamiento de energía a gran escala en Europa

MÚNICH, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de Intersolar Europe 2026, SINEXCEL (300693.SZ) lanzó el sistema StellaON 1250K/1575K PCS, que integra dispositivos de Infineon para responder a las crecientes demandas de Europa en materia de resiliencia ambiental, estabilidad de la red y economía del ciclo de vida, maximizando el valor energético a través de la adaptabilidad integral.

Adaptabilidad total en entornos, cargas y redes exigentes

SINEXCEL Launches StellaON 1250K/1575K to Advance Utility-Scale Energy Storage in Europe

Diseñado a través del concepto de adaptabilidad total, StellaON ofrece un rendimiento fiable en entornos exigentes, redes eléctricas complejas y aplicaciones a gran escala.

Gracias a los módulos EconoDUAL™3 de Infineon, con baja resistencia térmica, el StellaON 1250K/1575K proporciona una salida continua y sin interrupciones a 55°C - 10°C por encima de la media del sector, eliminando la reducción de potencia del 15% al 20% y disminuyendo los costes de sobredimensionamiento hasta en un 20%.

Con una carcasa IP65 y una clasificación anticorrosión C5, funciona a la perfección en climas extremos, manteniendo niveles de ruido tan bajos como 65 dB para cumplir con las estrictas normativas europeas de permisos urbanos.

Para dar soporte a las necesidades cambiantes de la red eléctrica europea, incluyendo NC RfG 2.0, StellaON ofrece capacidad de formación de red con modos PQ, VF, VSG y SVG, admite una sobrecarga de 1,5x durante 60 s (frente al promedio de la industria de 1,2x), proporciona un rendimiento de formación de red a escala de GW y capacidad de arranque en negro, y permite que cuatro unidades CA/CC operen en paralelo, ofreciendo mayor escalabilidad, redundancia y resiliencia de la red para implementaciones a gran escala.

Optimización de la eficiencia del ciclo de vida

El verdadero valor de la utilidad se demuestra con el tiempo.

StellaON alcanza una eficiencia máxima a plena carga del 98,5% y una ganancia de eficiencia completa del 0,6%, lo que reduce sustancialmente el coste nivelado de almacenamiento (LCOS).

Sus configuraciones modulares abarcan duraciones de 1 a 8 horas, escalando sin problemas desde estaciones MV de 2,5 MW (20 pies) hasta 12,5 MW (40 pies).

Para la operación y el mantenimiento (O&M), un innovador diseño autolimpiante reduce los gastos operativos (OpEx) en un 15% durante la vida útil del sistema. Ofrece un tiempo medio entre fallos (MTBF) superior a 300.000 horas, lo que garantiza un tiempo de actividad del 99%, con la sustitución de componentes clave en menos de una hora y la sustitución completa del sistema de control de potencia (PCS) en menos de dos horas.

Implementaciones globales validan la preparación del mercado

Tras el éxito alcanzado en la conexión a la red eléctrica en Vietnam en marzo de 2026, donde demostró un funcionamiento fiable en condiciones extremas de calor y humedad, StellaON ha conseguido pedidos por valor de más de 500 MW en el primer semestre de 2026, con más de 15 proyectos actualmente en fase de implementación en Europa, Asia-Pacífico y África.

La solución cumple con los códigos de red de Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica y Rumanía, y próximamente obtendrá las certificaciones de España y Estados Unidos.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en el año 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de energía. Con 17 GW de almacenamiento instalado, 200.000 cargadores de CC para vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de filtros armónicos activos desplegados, SINEXCEL se asocia con líderes de la industria para impulsar la libertad energética.

Contacto: [email protected]