Sinopec dévoile des prévisions énergétiques mondiales et chinoises inédites, axées sur la vision 2060 et le développement de l'industrie

La société a également publié le rapport 2025 sur le développement de l'industrie chinoise de l'énergie et de la chimie.

PÉKIN, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a dévoilé des prévisions importantes sur une vision globale des paysages énergétiques mondiaux et chinois au cours des prochaines décennies, posant ainsi un jalon important puisque Sinopec publie ses premières perspectives énergétiques mondiales à long terme de ce type.

Sinopec présente des prévisions détaillées sur l'avenir des énergies fossiles et renouvelables dans le monde. Les points clés sont les suivants :

Consommation mondiale d'énergie primaire : Elle devrait culminer à 26,71 milliards de tonnes d'équivalent charbon d'ici 2045, les énergies renouvelables représentant 51,8 % de la consommation totale d'énergie d'ici 2060.

Ralentissement de la croissance de la consommation d'énergie : La consommation mondiale d'énergie ralentira progressivement pour atteindre 25,25 milliards de tonnes d'équivalent charbon en 2060. À cette date, le pétrole et le gaz représenteront ensemble 35,7 % de la consommation totale d'énergie.

Le pic de la demande de pétrole : La consommation de pétrole devrait culminer à 4,66 milliards de tonnes vers 2030. Alors que la consommation passera des transports aux matières premières industrielles, le pétrole restera le principal carburant pour les transports, avec une part de 40 % de la demande totale d'énergie pour les transports d'ici à 2060.

Augmentation des énergies non fossiles : Croissance significative des sources d'énergie non fossiles telles que l'hydrogène, le CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) et les technologies avancées de stockage de l'énergie. La consommation d'hydrogène devrait dépasser les 340 millions de tonnes d'ici 2060, sa part dans la consommation d'énergie passant de 2 % en 2023 à près de 50 % en 2060. La capacité de la CCUS devrait atteindre 110 millions de tonnes de CO₂ capturé d'ici 2030, et 4,7 milliards de tonnes d'ici 2060.

Les China Energy Outlook 2060 (2025 Edition) [Perspectives énergétiques de la Chine en 2060 (édition 2025)] se penchent sur la consommation et la transformation de l'énergie en Chine, en mettant l'accent sur les points suivants :

Pic de consommation d'énergie : La consommation d'énergie primaire de la Chine devrait se stabiliser après 2030, après avoir atteint un pic de 6,8 à 7,1 milliards de tonnes d'équivalent charbon. La consommation de pétrole atteindra un pic avant 2027, avec un maximum de 800 millions de tonnes. Le gaz naturel devrait connaître une période de croissance modérée à élevée, en particulier entre 2026 et 2030, la consommation augmentant de plus de 110 milliards de mètres cubes.

Passage aux énergies non fossiles : D'ici 2035, la production d'électricité à partir d'énergies non fossiles devrait dépasser la production à partir de combustibles fossiles, pour atteindre 8 400 TWh. La part de la consommation d'énergie non fossile passera à 27 % entre 2026 et 2030. La transition énergétique de la consommation de la Chine reposera de plus en plus sur un mélange diversifié, comprenant de l'électricité, de l'hydrogène, de l'ammoniac et d'autres solutions propres.

Le pic des émissions de carbone : Les émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie en Chine devraient augmenter légèrement, passant de 10,66 milliards de tonnes à un pic de 10,8 à 11,2 milliards de tonnes. Cette tendance permettra au pays d'atteindre son objectif de réduction des émissions de carbone d'ici à 2030.

Le rapport sur le développement de l'industrie énergétique et chimique en Chine 2025donne un aperçu de l'évolution des industries énergétiques et chimiques en Chine :

Capacité de raffinage du pétrole : La capacité de raffinage du pétrole de la Chine est proche de son maximum, la production totale de raffinage devant se stabiliser à 960-970 millions de tonnes par an d'ici à 2025.

Les défis du secteur de la chimie : Malgré une croissance significative, le marché de la chimie est confronté à des défis tels que la surcapacité des industries des oléfines et des hydrocarbures aromatiques, ainsi que la production élevée et soutenue des produits chimiques en vrac.

L'innovation au service de la croissance : L'innovation est considérée comme la principale force qui guide les industries énergétiques et chimiques chinoises vers un avenir plus durable.

Grâce à ces rapports, Sinopec propose une feuille de route aux décideurs politiques, aux chefs d'entreprise et aux parties prenantes pour relever les défis et saisir les opportunités des décennies à venir. L'entreprise reste déterminée à favoriser la transition énergétique, à faire progresser la technologie et à promouvoir des solutions durables et à faible émission de carbone dans les secteurs de l'énergie et de la chimie.

