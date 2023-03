Sistema de baterias de íons de lítio marinho da Pylontech recebe certificado JET no Japão

XANGAI, 30 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 10 de Março de 2023, a Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech") (Bolsa No. 688063) anunciou que seu sistema de baterias de íon-lítio marinhas recebeu o certificado JET no Japão. Este certificado, emitido com base na JIS C 8715-2: 2019, é outro sinal de reconhecimento da Pylontech no mercado japonês após o recebimento do certificado JET de células únicas de bateria 37Ah (modelo: 37PN) e sistema de armazenamento de energia S-Mark of Force H2.

Pylontech

A JET estabelece padrões técnicos elevados para sistemas marítimos de baterias de íons de lítio devido ao seu ambiente operacional severo. Este certificado marca um avanço significativo para a Pylontech, que demonstra seu poder técnico e confiabilidade. Além disso, a Pylontech tem sido capaz de ampliar a gama de aplicações de seu sistema de bateria no Japão.

Em 2020, o governo japonês emitiu a Estratégia de Crescimento Verde por Meio da Obtenção da Neutralidade de Carbono em 2050,, que descreve o plano para a realização de operações comerciais de navios com emissões neutras até 2030. Espera-se que tenha um profundo efeito no desenvolvimento de aplicações de sistemas de baterias marítimas no Japão. Este certificado JET indica a entrada da Pylontech no mercado de baterias marítimas e reflete o seu compromisso para acelerar a neutralidade de carbono no Japão.

Com uma cadeia industrial integrada verticalmente, a Pylontech é uma das poucas provedoras de sistemas de armazenamento de energia do mundo com fortes recursos independentes de P&D e fabricação de componentes centrais para o armazenamento de energia como células, módulos e sistemas de energia de bateria. As soluções da Pylontech, em virtude de suas tecnologias de ponta e confiabilidade, conquistaram a confiança de mais de 1.000 mil residências em mais de 80 países, incluindo o Japão.

"A Pylontech tem orgulho de ter conquistado o certificado JET, pois seus rígidos padrões são uma prova de nossa dedicação à tecnologias avançadas. Ela também ampliou a aplicação de sistemas de bateria no Japão. A Pylontech seguirá com sua expansão no mercado japonês e está comprometida em desenvolver a sociedade Japonesa com emissões neutras, utilizando suas vantagens com projetos e fabricação de células". disse Geoffrey Song, vice-presidente de negócios internacionais da Pylontech.

Sobre a JET

A JET (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories) é responsável pelos serviços de testagem e certificação para avaliar a confiabilidade e a segurança dos módulos fotovoltaicos solares produzidos ou exportados para o Japão.

Sobre a Pylontech

A Pylontech é um sistema dedicado de armazenamento de energia de bateria (BESS), que consolida sua experiência em eletroquímica, eletrônicos e integração de sistemas para entregar soluções confiáveis de armazenamento de energia em todo o mundo. Com um crescimento rápido e contínuo, ela se tornou uma provedora líder em sistemas de armazenamento de energia em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2038805/Pylontech.jpg

FONTE Pylontech

SOURCE Pylontech