Lítiovo-iónový batériový systém pre námorné aplikácie od spoločnosti Pylontech získal v Japonsku certifikát JET

ŠANGHAJ, 23. marca 2023 /PRNewswire/ -- 10. marca 2023 spoločnosť Pylon Technologies Co., Ltd. (ďalej len „Pylontech") (č. akcie 688063) oznámila, že jej lítiovo-iónový batériový systém pre námorné aplikácie získal v Japonsku certifikát JET. Tento certifikát, vydaný na základe normy JIS C 8715-2: 2019, je ďalším dôkazom uznania spoločnosti Pylontech na japonskom trhu po získaní certifikátu JET pre samostatný batériový článok s kapacitou 37 Ah (model: 37PN) a S-Mark pre systém skladovania energie Force H2.

JET stanovuje pre lítiovo-iónové batériové systémy pre námorné aplikácie prísnejšie technické štandardy vzhľadom na náročné prevádzkové prostredie. Tento certifikát predstavuje pre spoločnosť Pylontech významný prelom, ktorý dokazuje jej technickú silu a spoľahlivosť. Okrem toho sa spoločnosti Pylontech podarilo rozšíriť rozsah použitia svojich batériových systémov v Japonsku.

V roku 2020 japonská vláda vydala Stratégiu ekologického rastu prostredníctvom dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050, ktorá uvádza plán na realizáciu komerčnej prevádzky lodí s nulovými emisiami do roku 2030. Očakáva sa, že bude mať zásadný vplyv na vývoj batériových systémov pre námorné aplikácie v Japonsku. Získanie certifikátu JET znamená vstup spoločnosti Pylontech na trh s batériami pre námorné aplikácie a odráža jej záväzok urýchliť dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Japonsku.

Vďaka vertikálne integrovanému priemyselnému reťazcu je spoločnosť Pylontech jedným z mála poskytovateľov systémov skladovania energie na svete so silnými nezávislými kapacitami v oblasti výskumu a vývoja a výroby základných komponentov skladovania energie, ako sú články, moduly a batériové systémy na skladovanie energie. Riešenia spoločnosti Pylontech si vďaka svojim špičkovým technológiám a spoľahlivosti získali dôveru viac ako 1 000 000 domácností vo viac ako 80 krajinách vrátane Japonska.

„Spoločnosť Pylontech je hrdá na to, že získala certifikát JET, pretože prísne normy sú dôkazom našej oddanosti pokročilým technológiám. Vďaka nemu sa tiež rozšírilo uplatnenie batériových systémov v Japonsku. Spoločnosť Pylontech bude pokračovať v expanzii na japonskom trhu a využitím svojich výhod v oblasti dizajnu a výroby článkov je odhodlaná urýchliť dosiahnutie nulových emisií v japonskej spoločnosti," povedal Geoffrey Song, viceprezident spoločnosti Pylontech pre medzinárodné podnikanie.

O spoločnosti JET

JET (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories) je zodpovedná za testovacie a certifikačné služby na posúdenie spoľahlivosti a bezpečnosti solárnych fotovoltických modulov vyrábaných v Japonsku alebo vyvážaných do Japonska.

O spoločnosti Pylontech

Spoločnosť Pylontech je špecializovaným poskytovateľom batériových systémov skladovania energie (BESS), ktorý spája svoje odborné znalosti v oblasti elektrochémie, výkonovej elektroniky a systémovej integrácie s cieľom poskytovať spoľahlivé riešenia skladovania energie na celom svete. Vďaka neustálemu a rýchlemu rastu sa stala popredným poskytovateľom systémov skladovania energie na celom svete.

