System morskich akumulatorów litowo-jonowych marki Pylontech uzyskuje certyfikat JET w Japonii

SZANGHAJ, 30 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- 10 marca 2023 r. spółka Pylon Technologies Co., Ltd. („Pylontech") (numer na giełdzie 688063) ogłosiła, że produkowany przez nią system morskich akumulatorów litowo-jonowych uzyskał certyfikat JET w Japonii. Certyfikat wydany na podstawie normy JIS C 8715-2: 2019 stanowi kolejny dowód uznania marki Pylontech na japońskim rynku. Poprzednio certyfikat JET uzyskało pojedyncze ogniwo marki o pojemności 37 Ah (model: 37PN), a jej system magazynowania energii Force H2 otrzymał certyfikat S-Mark.

JET określa wyższe standardy w zakresie systemów morskich akumulatorów litowo-jonowych ze względu na trudne warunki, w jakich są one stosowane. To ważny krok dla spółki Pylontech potwierdzający jej możliwości techniczne i wiarygodność. Spółce udało się również rozszerzyć zakres zastosowań swojego systemu akumulatorów w Japonii.

W 2020 r. rząd Japonii opublikował „Strategię ekologicznego wzrostu poprzez osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r.", która określa plan wdrożenia statków zeroemisyjnych w działalności komercyjnej do 2030 r. Oczekuje się, że „Strategia" będzie miała istotny wpływ na wzrost liczby zastosowań systemów akumulatorów morskich w Japonii. Uzyskanie certyfikatu JET wskazuje na to, że Pylontech dołączył do rynku akumulatorów morskich i potwierdza zaangażowanie spółki w przyspieszenie osiągnięcia przez Japonię neutralności węglowej.

Posiadająca zintegrowany pionowo łańcuch przemysłowy spółka Pylontech jest jednym z niewielu dostawców systemów magazynowania energii o silnym i niezależnym zapleczu badawczo-rozwojowym i zdolnościach wytwórczych w zakresie podstawowych komponentów do magazynowania energii, takich jak ogniwa, moduły i systemy akumulatorów. Rozwiązania firmy Pylontech, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i niezawodności, zdobyły uznanie ponad miliona gospodarstw domowych w przeszło 80 krajach, w tym w Japonii.

„W Pylontech jesteśmy dumni z uzyskania certyfikatu JET, bo spełnienie jego wyśrubowanych standardów jest dowodem naszego zaangażowania w tworzenie zaawansowanych technologii. W ten sposób udało nam się także poszerzyć zakres zastosowań naszych systemów akumulatorów w Japonii. Pylontech będzie nadal dążył do zwiększania swojej obecności na rynku japońskim i angażował się w szybsze osiągnięcie zeroemisyjności przez japońskie społeczeństwo, wykorzystując swoje przewagi w zakresie projektowania i produkcji ogniw" - powiedział Geoffrey Song, wiceprezes działalności międzynarodowej Pylontech.

JET (Japońskie Laboratoria Bezpieczeństwa Elektrycznego i Technologii Środowiska) to instytucja zajmująca się badaniami i certyfikacją niezawodności i bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych produkowanych w Japonii oraz eksportowanych do tego kraju.

Pylontech jest dostawcą wyspecjalizowanych systemów magazynowania energii w akumulatorach (BESS), który dysponuje fachową wiedzą w dziedzinie elektrochemii, energoelektroniki i integracji systemów. Dzięki temu może oferować niezawodne rozwiązania do magazynowania energii na całym świecie. Ciągły i dynamiczny rozwój spółki sprawił, że stała się czołowym światowym dostawcą systemów magazynowania energii.

