Lithium-iontový bateriový systém pro námořní aplikace od společnosti Pylontech získal v Japonsku certifikát JET

ŠANGHAJ, 30. března 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Pylon Technologies Co., Ltd. („Pylontech") (kód akcií 688063) oznámila dne 10. března 2023, že její lithium-iontový bateriový systém pro námořní aplikace získal v Japonsku certifikaci JET. Certifikát, založený na zkušební normě JIS C 8715-2: 2019, je dalším dokladem uznání společnosti Pylontech na japonském trhu po získání certifikátu JET pro jednoduchý 37Ah akumulátorový článek (model: 37PN) a certifikace S-mark pro systém ukládání energie Force H2.

JET stanovuje pro lithium-iontové bateriové systémy v námořních aplikacích vyšší technické standardy z důvodu náročnosti provozního prostředí. Tento certifikát představuje pro společnost Pylontech významný průlom, který dokazuje její technologickou sílu a spolehlivost. Společnost tak rovněž úspěšně rozšířila rozsah použití svých bateriových systémů v Japonsku.

V roce 2020 představila japonská vláda Strategii ekologického rozvoje prostřednictvím dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 (Green Growth Strategy Through Achieving Carbon Neutrality in 2050), která nastiňuje plán realizace komerčního provozu lodí s nulovými emisemi do roku 2030. Očekává se, že tento plán bude mít zásadní vliv na rozvoj využívání lodních bateriových systémů v Japonsku. Získání certifikátu JET znamená vstup společnosti Pylontech na trh s lodními bateriemi a odráží její závazek urychlit dosažení uhlíkové neutrality v Japonsku.

Díky vertikálně integrovanému výrobnímu řetězci disponuje společnost Pylontech jako jeden z mála světových dodavatelů systémů pro ukládání energie jak nezávislým výzkumem a vývojem, tak kapacitami pro výrobu základních komponent potřebných pro skladování energie, jako jsou články, moduly a bateriové systémy pro ukládání energie. Řešení společnosti Pylontech si díky špičkové technologické úrovni a spolehlivosti získala důvěru již více než 1,000.000 domácností ve více než 80 zemích včetně Japonska.

„Společnost Pylontech s hrdostí oznamuje získání certifikátu JET, jehož přísné standardy dokazují náš důraz na pokročilé technologie. Rozšířil také možnosti uplatnění našich bateriových systémů v Japonsku. Společnost Pylontech bude pokračovat ve své expanzi na japonském trhu a je připravena využít svých předností v oblasti konstrukce a výroby článků pro urychlení nástupu společnosti nulových emisí v Japonsku," uvedl viceprezident společnosti pro mezinárodní obchod Geoffrey Song.

O společnosti JET

Japonské laboratoře pro bezpečnost elektrických zařízení a environmentální technologie JET (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories) odpovídají za testovací a certifikační služby pro posuzování spolehlivosti a bezpečnosti solárních fotovoltaických modulů vyráběných v Japonsku nebo do něj vyvážených.

O společnosti Pylontech

Pylontech je specializovaný dodavatel bateriových systémů pro ukládání elektrické energie (BESS), který vychází z bohatých odborných zkušeností v oblastech elektrochemie, silnoproudé elektroniky a systémové integrace. Díky svému soustavnému a rychlému růstu se stala předním světovým dodavatelem systémů pro ukládání energií.

