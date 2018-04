Siteimprove SEO offre aux équipes digitales des solutions judicieuses pour travailler ensemble et améliorer la visibilité du site

Siteimprove SEO permet aux entreprises et organisations d'adopter une approche structurée du SEO et aide les responsables digitaux et leurs équipes à relever plus facilement le défi crucial, mais non moins complexe, de la maîtrise du SEO, un outil permettant d'améliorer la visibilité en ligne et d'entrer en contact avec plus de clients et utilisateurs potentiels.

« Dans le monde digital d'aujourd'hui, les moteurs de recherche se sont imposés comme une nécessité absolue dans le domaine de la vente et de la communication avec les clients potentiels. Quel est l'intérêt d'avoir un contenu digital au top si personne ne fait attention à ce qui se passe une fois qu'on appuie sur "publier" ? » C'est pour cette raison qu'il est très important d'avoir une approche intelligente du SEO, et qu'il est tout aussi important de développer de bons contenus », explique Morten Ebbesen, PDG de Siteimprove.

Ces dix dernières années, les moteurs de recherche ont radicalement changé la façon dont les gens pensent, se comportent et se font un avis. Aujourd'hui, par exemple, 81 % des consommateurs cherchent et comparent des produits en ligne avant de se décider pour un achat ; dans un contexte B2B, ce nombre grimpe même à 94 %. Les entreprises savent qu'elles doivent être là où les gens les attendent et les cherchent, mais être simplement indexé par des moteurs de recherche ne suffit pas.

« On dit que le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est la page 2 des résultats de recherche Google, parce que ce sont les 10 premiers résultats qui accaparent 95 % du trafic. Du coup, si vous n'apparaissez pas sur la première page, il y a de bonnes chances que vous n'existiez même pas pour certaines personnes », indique Morten Ebbesen avant de poursuivre : « Résoudre ce problème n'est pas facile parce que les algorithmes et les règles de recherche changent constamment et que tout le monde se bat pour capter l'attention. On remarque aussi que les équipes ont souvent des méthodes de travail contreproductives, tout simplement car les uns ne savent pas ce que font les autres. Avec Siteimprove SEO, nous nous attaquons directement à ces challenges en les rendant compréhensibles et gérables peu importe la taille de l'équipe digitale ou les profils de ceux qui la constituent. »

Siteimprove SEO propose aux utilisateurs des outils permettant de mesurer les chances de leur site web d'être bien référencé par les moteurs de recherche à l'aide de 66 contrôles différents répartis en quatre catégories : Technical, Content, User Experience et Mobile. Les résultats de ces contrôles se traduisent un SEO Score global et des scores pour chacune des sous-catégories. En fonction de ces données, les utilisateurs reçoivent des recommandations pratiques et faciles à mettre en œuvre sur les points à régler en priorité.

De façon plutôt ironique, ce sont souvent les équipes digitales elles-mêmes qui empêchent leur site d'avoir une meilleure visibilité. Dans Siteimprove SEO, tout tourne autour des Activity Plans : des flux de travail personnalisables fusionnant différentes données issues de cinq outils de SEO différents, notamment Competitor Analysis, Keyword Monitoring et Content Optimization. Toutes les infos étant regroupées au même endroit, les équipes bénéficient d'une plus grande transparence au niveau des rôles, services et régions, et peuvent travailler ensemble de façon plus intelligente. Et ces fonctionnalités ont déjà reçu un accueil très favorable d'un grand nombre de clients qui ont testé Siteimprove SEO ces derniers mois.

« Je pense que la nouvelle offre SEO de Siteimprove aura un impact positif majeur sur notre travail au quotidien. Les Activity Plans nous aident à hiérarchiser nos priorités SEO et à les segmenter, et je suis vraiment impressionné par la qualité des données fournies par la fonction Competitor Analysis. Elles s'affichent dans un format clair et pratique. La fonctionnalité Keyword Insights est un autre outil très utile que j'utilise volontier s au quotidien. Par exemple pour voir où on se situe par rapport aux autres en fonction de différents mots-clés SEO ; on peut alors ajuster notre travail en fonction », explique Hasse Hansen du Digital Marketing chez Ruko, un client danois de Siteimprove.

Grâce à une intégration directe à la Google Search Console, Siteimprove SEO vous aide à comprendre comment le moteur de recherche le plus populaire dans le monde et ses utilisateurs voient et trouvent votre site web. Il vous permet ainsi d'apprendre quelles requêtes et quels termes ont fait apparaître votre site dans les résultats de recherche, ce qui vous aide à mieux comprendre votre public, d'éviter de recourir au jargon et de parler le même langage. De cette manière, Siteimprove SEO vous permet de découvrir de nouveaux mots-clés potentiellement à même de booster le trafic, et de les filtrer en fonction de votre propre stratégie.

Selon des recherches menées par Siteimprove à l'aide de son Digital Certainty Index™ (DCI™), le SEO est l'un des aspects dont on parle le plus, mais paradoxalement également le moins bien compris, de l'exploitation d'un site web. Dans une étude récente évaluant spécifiquement les compétences SEO des 15 plus gros détaillants d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni, le DCI™ Score global était de 80, et le score spécifique au SEO de 82. Dans le benchmark de Siteimprove, un score compris entre 71 et 80 est vu comme « Moyen », et un score entre 81 et 90 comme « Bon », ce qui signifie que les gros détaillants sont dans le bas de la fourchette des bons scores et ont donc encore beaucoup de progrès à réaliser avant d'accéder à « Très bon » - et encore plus avant de pouvoir espérer décrocher un « Excellent »."

À propos de Siteimprove SEO

Siteimprove SEO vous offre des outils permettant de mesurer les performances de votre site web à l'aide de 66 contrôles différents traduits en un SEO Score global et des scores pour chacun des secteurs clés pertinents. En fonction de ces données, vous recevez des recommandations pratiques vous permettant de découvrir, de hiérarchiser et de gérer facilement les problèmes SEO au quotidien. Les problèmes identifiés peuvent être étiquetés comme problèmes prioritaires dans vos Activity Plans, une fonction clé qui aborde l'aspect du manque de transparence généralement décelé dans les équipes digitales ainsi que de l'efficacité du flux de travail SEO qui doit rester constante malgré les différents rôles, services et régions impliqués. Les Activity Plans fusionnent toutes les infos en les mettant à disposition au même endroit, permettant aux équipes de travailler de façon plus judicieuse, sans charge supplémentaire, pour aider leur site à être trouvé plus facilement. Grâce à une intégration directe à la Google Search Console, Siteimprove SEO vous aide à comprendre comment le moteur de recherche numéro 1 dans le monde et ses utilisateurs trouvent votre site web. Vous pouvez alors identifier de nouveaux mots-clés potentiellement à même de booster l'affluence sur votre site, et les filtrer en fonction de votre stratégie.

À propos de Siteimprove A/S

Nous sommes une entreprise tournée vers les personnes et dédiée à la mesure des performances digitales. Nous avons aidé plus de 6 500 entreprises à transformer leurs méthodes de management de leur présence digitale. L'âge du digital nous permet d'être plus connectés, plus informés, plus mobiles. Mais il devient aussi très facile de perdre de vue notre présence digitale ou nos objectifs stratégiques. Notre logiciel d'automatisation intelligent tout comme notre équipe d'experts informés sont au service des entreprises pour les aider à trouver la clarté dont elles ont besoin pour maîtriser leurs performances digitales au quotidien.

