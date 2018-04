Siteimprove SEO styrker digitale teams kollektive evne til at opnå større synlighed

Siteimprove SEO giver virksomheder og organisationer en struktureret tilgang til SEO, der gør det lettere for digitale managers og deres teams at tackle den vigtige, men også komplekse udfordring, der ligger i at bruge SEO optimering til at styrke synligheden online og knytte relationer med flere kunder og brugere.

"Søgemaskiner spiller i dag en helt central rolle, når det handler om at sælge til eller kommunikere med potentielle kunder. For hvad er pointen med at skabe digitalt kvalitetsindhold, hvis man er ligeglad med, hvad der sker når man trykker 'publicer'? Derfor er det mindst lige så vigtigt at have en smart tilgang til SEO som det er at skabe godt indhold," siger Morten Ebbesen, CEO i Siteimprove.

Henover det seneste årti har søgemaskiner grundlæggende forandret måden som mennesker tænker, agerer og danner meninger. I dag undersøger og sammenligner 81% af alle forbrugere f.eks. produkter online før de træffer et købsvalg og i en B2B kontekst ligger det tal endda endnu højere på 94%.

"Det siges, at det bedste sted at gemme et lig er på side to af Google, fordi siden med de 10 første søgeresultater får 95% af trafikken. Med andre ord, så eksisterer du reelt ikke med mindre du får en placering på side et," siger Morten Ebbesen og fortsætter: "Det er svært, da både søge algoritmer og regler ændrer sig konstant. Derudover er der mange digitale teams, der arbejder på en ineffektiv måde, fordi den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. Med Siteimprove SEO adresserer vi de udfordringer direkte ved at gøre dem både forståelige og håndterbare på tværs af digitale teams uanset størrelse og placering."

Siteimprove SEO gør det muligt at teste paratheden af et website på baggrund af 66 forskellige SEO målepunkter inddelt i fire forskellige kategorier: Technical, Content, User Experience og Mobile. Resultaterne her fra opsummeres i en samlet SEO score og del-scorer for hver kategori. På den baggrund modtager brugere meget konkrete handlingsorienterede anbefalinger til hvad de skal prioritere at udbedre.

Paradoksalt nok, er det ofte travle digitale teams og deres samarbejdsform, der stikker en kæp i hjulet for at deres website opnår større synlighed. Derfor læner en vigtig del af funktionaliteten i Siteimprove SEO sig op af 'Activity Plans', og skræddersyede workflows, der trækker på data fra flere kilder. F.eks. konkurrent-analyse, overvågning af keywords og indholdsoptimering. Når al viden samles ét sted skabes der gennemsigtighed, og det gør det lettere for digitale teams at samarbejde effektivt på tværs af job roller, afdelinger og regioner. De produkt-features har fået en varm velkomst hos en gruppe kunder der har testet Siteimprove SEO henover de seneste par måneder.

"Siteimproves nye SEO produkt kommer til at gøre en kæmpe forskel i vores daglige arbejde. Activity Plans hjælper os med at prioritere vores SEO indsats og jeg er især imponeret over konkurrentanalysen, fordi data vises på en klar og brugbar måde. Keyword Insights er en anden 'feature' som jeg er sikker på vi kommer til at bruge hver eneste dag. Den gør det muligt at holde øje med hvordan vi 'ranker' på forskellige søgeord og løbende tilpasse vores strategi," siger Hasse Hansen fra Digital Marketing i Ruko, en Siteimprove kunde.

Gennem en direkte integration med Googles Search Console, hjælper Siteimprove SEO også brugere med at forstå, hvordan verdens mest populære søgemaskine ser og finder dit website. F.eks. ved at afdække præcis hvilke søgninger og søgetermer der gjorde at dit site optrådte i søgeresultaterne – viden der kan anvendes til at forstå dine målgrupper bedre og tale det sprog de taler. På den måde hjælper Siteimprove SEO med at opdage nye key words med et særligt potentiale i forhold til at drive trafik.

Ifølge en brancheanalyse gennemført for nylig af Siteimprove ved hjælp af firmaets Digital Certainty Index™ (DCI™) framework, er SEO pt. en af de mest omtalte, men også mindst forståede aspekter af at drive et website. I analysen blev SEO paratheden af 15 større detailkoncerner på tværs af Tyskland, Frankrig og Storbritannien kortlagt og den overordnede DCI™ score lå på 80, mens den specifikke score for SEO lå på 82. Siteimproves benchmark kategoriserer en score mellem 71-80 som "Medium" og "81-90" som god. Det vil sige, at detailkoncernerne ligger i den lave ende af "god" med lang vej op til "meget god" og endnu længere til den bedste kategori "World Class".

Siteimprove SEO tester SEO paratheden af din webside med 66 nøje udvalgte målepunkter. De sammenfattes i en overordnet SEO score samt del-scorer for områder af særlig betydning for din synlighed. På baggrund af den viden modtager du handlingsorienterede og praktiske anvisninger, der i det daglige arbejde gør det let at opdage, prioritere og tackle SEO-udfordringer. Identificerede problemer kan markeres som fokusområder i dine Activity Plans, som udgør en central del af produktets funktionalitet. Med Activity Plans adresserer Siteimprove, at mange digitale teams i dag mangler gennemsigtighed og et effektivt workflow på tværs af jobroller, afdelinger og geografiske regioner. Med Activity Plans samles al relevant SEO viden et sted og det gør det nemmere for digitale teams at arbejde effektivt sammen. Gennem en direkte integration med Googles Search Console, hjælper Siteimprove SEO dig også med at blive klogere på, hvordan verdens førende søgemaskine og dens brugere finder din webside. Det gør det muligt at identificere nye keywords, der potentielt kan drive mere trafik til din webside.

Siteimprove er en privatejet dansk softwarefirma, der har positioneret sig som en global markedsleder inden for software, der hjælper kunder med at styrke deres digitale tilstedeværelse gennem effektiv styring af besøgsoplevelsen på deres websteder. Det inkluderer blandt andet kvalitetssikring af indhold, webtilgængelighed, webanalyse og søgemaskineoptimering. Efterspørgslen på Siteimproves software stiger i takt med, at flere og flere organisationer får øjnene op for vigtigheden af at styre indholdet på deres websteder for at sikre en opdateret og professionel digital tilstedeværelse i forhold til kunder, samarbejdspartnere og potentielle medarbejdere.

